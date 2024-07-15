16 Yaşındaki Genç Yazar Depremde Yaşadıklarını Kitapla Anlattı - Son Dakika
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16 Yaşındaki Genç Yazar Depremde Yaşadıklarını Kitapla Anlattı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki genç yazar Furkan Dağlı, depremde yaşadıklarını anlattığı ilk kitabını kaleme aldı. Depremzede genç, deprem sırasında yaşadığı korku ve acıyı, kitabıyla depremi bilmeyen ve ciddiye almayan insanlara anlatmayı amaçladığını belirtti.

15.07.2024 09:13
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki genç yazar Furkan Dağlı, kaleme aldığı ilk kitabıyla depremde yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkılırken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketini herkesin üzerinde farklı etkiler bırakırken yüzlerce yıl unutulmayacak derin bir yaraya neden oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki depremzede genç Furkan Dağlı, depreme Aksaray Mahallesi'nde yakalandı. Depremde ailesiyle yaşadığı evi yıkılan Dağlı, asrın felaketinde yaşanan hüznü ve acıyı kaleme aldı. Genç yazar asrın felaketinde yaşananları 'Depremin İzinde' kitabıyla anlattı.

"Korku ve telaşla birlikte hemen dışarıya çıktık"

Depremi her insan gibi korku ve panik yaşayan depremzede genç Dağlı, "Korku ve telaşla birlikte hemen dışarıya çıktık. Deprem sırasında ne yapıp ne yapmam gerektiğini bilmediğim için bilinçsizdim. Dışarı çıktığımda bir anda arkamı döndüm ve bizim mahalledeki 2 ev yere doğru çöktü. Mahallenin arka tarafında bir bakkal vardı. Bakkalın yanında depremden bir dakika sonra ev tamamıyla çökmüş durumdaydı. Sadece 6 katlı bir binanın 2 katı kalmıştı. Diğer 4 katı çöktü ama sesler geliyordu. Biz de bir battaniyeye sardık. Küçük bir kız çocuğunu enkazdan çıkardık ama maalesef ölü olarak yere koyduk" dedi.

"Kitabı, depremi bilmeyen ve ciddiye almayan insanlara bilinçlendirmek için yazdım"

İlk kitabını yazdığı için mutlu olduğunu ifade eden depremzede genç Dağlı, "İngilizce öğretmenimin kitabı vardı. Ben de ondan esinlenerek kitap yazmaya karar verdim. Kitap yazmak benim hayallerimden biriydi ama bir türlü yazamıyordum. 6 Şubat depremini konu olarak seçtim. Hayallerimi gerçekleştirdim. 'Depremin İzinde' kitabımda; bir gencin depremde neler yaşadığını ve hislerinin olduğu içeriklerle aktardım. Kitabı yazmamdaki amaç; depremi bilmeyen ve ciddiye almayan insanlara bilinçlendirmek için yazdım. Kitabın ismi depremi çağrıştırdığı ve depremi ileriki nesillere anlatabilmek için seçtim. Gerçekten bu konu hakkında kendimle onur ve gurur duyuyorum. Hatay halkına gurur kaynağı oldum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 16 Yaşındaki Genç Yazar Depremde Yaşadıklarını Kitapla Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 Yaşındaki Genç Yazar Depremde Yaşadıklarını Kitapla Anlattı - Son Dakika
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