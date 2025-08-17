Marmara Depremi\'nde Kaybedilenler Anıldı

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden Sakaryalılar, Serdivan Deprem Şehitliği'nde yad edildi. 26 yıl önce yaşanan depremde hayatını kaybeden Burak Şen'in, kardeşinin düğün davetiyesini babaannesine götürmek için geldiği Sakarya'da felakete yakalanarak hayatını kaybettiğini anlatan acılı anne, "Oğlum, Sakarya'da yaşayan babaannesinin yanına kızımın düğün davetiyesini vermek için gelmişti. Depremin yıl dönümünde İstanbul'dan geliyoruz buraya" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla Serdivan Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programına katılan vatandaşlara helva ve su ikram edilirken, deprem şehitleri mezarları başında ziyaret edilerek yad edildi. O gece Sakarya'da babaannesinin yanında depreme yakalanarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Burak Şen'in hikayesi ise yürekleri dağladı. İstanbul'da yaşayan genç, kardeşinin düğün davetiyesini babaannesine teslim etmek ve misafir olmak için Sakarya'ya gelmişti. Ancak felaket, onu ve dedesini sevdiklerinden kopardı. Ayrıca Burak Şen'in, doğum gününün depremden yalnızca iki gün sonra olması da yürekleri dağladı.

"Babaannesine davetiye götürmüştü"

Acılı anne Sema Rahmanoğlu, yıllar geçse de dinmeyen acısını, "Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Oğlum, Sakarya'da yaşayan babaannesinin yanına misafir olarak gitti hem de kızımın düğünü olacaktı davetiyeyi götürdü. Takdir-i ilahi, depreme burada yakalanarak hayatını kaybetti. Biz her sene yıl dönümünde İstanbul'dan geliyoruz. O depremin olduğu gece de İstanbul'daydık biz. ve ben sadece depremin İstanbul'da olduğunu düşündüm. Biz radyodan Sakarya yerle bir oldu diye duyunca oğluma yöneldik hemen. Oğlum yaşasaydı mutlaka bana haber verirdi, gelirdi. Daha sonrasında eşimle birlikte Sakarya'ya geldik. Maalesef acı haberi aldık. Babaannesi depremden sağ kurtuldu, dedesi vefat etti. 23 yaşında evli değildi, bir buçuk sene olmuştu askerden geleli" sözleri ile dile getirdi.

"Oğlum, gelinim ve 7 aylık torunumu kaybettik"

Depremde oğlu, gelin ve 7 aylık torununu kaybeden ve enkaz altından çıkarılan Meliha Saraç ise, "Çok acılar yaşadık. Deprem olduğunu bile anlamadık o gece. Ben de enkazın altından çıkarıldım eşim ile birlikte. Biz kurtulduk ama maalesef yavrularım kurtulamadı. Evde 5 kişiydik; oğlum, gelinim ve 7 aylık torunum depremde vefat etti" diye konuştu.

"Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Serdivan İlçe Kaymakamı Ali Candan'da programda yaptığı konuşmada, "Acı bir gerçek ama bizim devlet ve millet olarak depremlere hazır olmamız gerekiyor. Devletimiz bu konuda AFAD özellikle gerçekten çok büyük mesafeler kat etti. Belediyelerimiz, imar konusuna çok dikkat ediyorlar. Ama deprem hayatımızın bir gerçeği, ülkemiz deprem kuşağında, hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA