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- 17. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayağı Iğdır'da renkli görüntülere sahne oldu

IĞDIR - Iğdır'da renkli görüntülere sahne olan 17. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken yarışmada yaşanılan kazalar yürekleri ağza getirdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Iğdır Off-Road Spor Kulübü, Eksi 36 Off-Road Spor Kulübünün iş birliğinde Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Erhacı kırsalında düzenlenen 17. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. Ayağı bugün gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışta, Türkiye'nin yanı sıra İran'dan da katılımcıların yer aldığı toplam 54 sporcu 22 araçla mücadele etti. Yarışmada yürekleri ağza getiren kazalar da yaşandı. Yarışmada kaza yapan ve yanan 2 araç, parkuru bitiremeden saf dışı kaldı. Yanan araçtan pilot ve yardımcı pilot, arkadaşlarının yardımı ile çıkartıldı. Iğdır Off-Road Kulüp üyesi Hülya Polat organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Güzel bir organizasyon, yıllardır aslında biz katılıyoruz Karadeniz Off-Road kupasına. Iğdır'da ilk defa bu organizasyonu yapıyoruz. Iğdır Off-Road kulübü olarak da çok mutluyuz. Gelen bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum hoş gelmişler. Güzel bir yarış güzel bir pist yaptık adrenalin dolu heyecan dolu bir yarışma olacaktır" diye konuştu.

Yarışmaya Ordu Fatsa'dan Fatsa Off-Road Kulübü adına katılan Aydın Kaya ise, "Ekip arkadaşlarımız ile birlikte geldi. Yaklaşık 13,14 araç ile buradayız. Güzel bir yarış olmasını istiyoruz. Yarış sonunda da kupaları alarak evimize gitmek istiyoruz" dedi.

Programda birinci olan sporcular, kupalarını Iğdır Millet Bahçesi'nde yapılan törenle aldı.