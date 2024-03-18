Didim\'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları düzenlendi

Yerel

18 Mart Çanakkale Zaferinin 109. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları kapsamında Didim'de çelenk koyma töreni düzenlenirken, ardından Kültür Merkezi'nde kutlama töreni gerçekleştirildi.

Didim Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi Aydın Öztürk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, bazı belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. İlçe protokolünün çelenk sunumunun ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından gerçekleştirilen kutlamalara ilçe protokolü eksiksiz katılırken, katılımın yoğun olduğu görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Efeler Ortaokulu Müdürü Ali Rıza Özgeç yaptı.

Özgeç konuşmasında şunları kaydetti; "Bugün, sevdalısını geride bırakıp, anasının nasırlı ellerini öpüp bizler için kavgaya tutuşanları, İstikbalimiz için istiklal mücadelesi verenleri, savaştan barış çıkartanları, Cumhuriyetimize önsöz yazanları anmaya geldik. Çanakkale Zaferi, tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adıdır. Çanakkale Zaferi, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin, varlığını ve bağımsızlığını devam ettirmeye yemin ettiği bir mücadeledir" dedi.

Konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, video gösterileri izlettirildi. Kutlama kapsamında Çanakkale zaferini hatırlatan türküler seslendirildi. Kutlamalar kapsamında Efeler Ortaokul öğrencilerini "Hatırla" adıyla tarihle ilgili süreci anlatan oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Kutlamalar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - AYDIN