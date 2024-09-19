19 Eylül Gaziler Günü Kahta\'da kutlandı

Yerel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Kahta Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini açıklayan bir konuşma yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Elvan Saygı, "Bugün, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen kahraman vatan evlatlarını şükran ve minnetle anma günüdür. Dünyanın en hassas ve en elde bulundurulması zor bölgelerinden birinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız ve onurlu yaşayabiliyor ise bunu aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçludur.

Yüce Türk milletinin şanlı tarihi, bizlere gurur veren ve her zaman övüneceğimiz eşsiz zaferlerle doludur. Bugünün güçlü ve saygın Türkiye'sinin temelinde işte bu şanlı mücadele sonrasında kazanılan zaferler yatmaktadır. TBMM tarafından Türk ulusu adına ulu önder Atatürk'e gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin 'Gaziler Günü' olarak kabul edilmesi takdire değer bir vefa örneğidir. Başta Baş Komutan Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen, bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anar, değerli ailelerine ve yüce milletimize saygılar sunarız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi.

Törene Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Garnizon Komutanı Piyade Muh. Yarbay Adem Çakar, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN