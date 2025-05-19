19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma\'da Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da resmi törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören gerçekleştirildi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ. Gen. Esat Çetin, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ömer Örsoğlu, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından günün anlam ve önemi ile ilgili Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü bir konuşma yaptı.

Tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları, okçuluk, jimnastik gibi gösterilerin sunulması, şiirlerin ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nın okunmasıyla sona erdi. - BALIKESİR