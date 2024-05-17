Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yılı Bodrum'da kutlanacak - Son Dakika
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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yılı Bodrum'da kutlanacak

Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışının 105. yılı Bodrum\'da kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla yakılan meşalenin 105. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bodrum'da gün boyunca sürecek etkinliklerle kutlanacak.

17.05.2024 16:38  Güncelleme: 16:39
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla yakılan meşalenin 105. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bodrum'da gün boyunca sürecek etkinliklerle kutlanacak.

Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde sabah saat 09.00'da Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Etkinlikler, 09.30'da eş zamanlı olarak eski otogar ile Bodrum Milta Marina'dan görevli ve merkez okullardaki öğrencilerle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesine kortej yürüyüşüyle devam edecek. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde saat 10.00'da resmi program başlayacak.

Akşam saatlerinde ise saat 19.00'da Belediye Meydanı'nda Bando Gösterisi gerçekleşirken 19.30'da Bodrum Milta Marina'dan Belediye Meydanına ve aynı saatte Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden Turgutreis Atatürk Meydanına Fener Alayı düzenlenecek. 20.30'da ise Bayram Kutlama Programı Bodrum Kalesinde gerçekleştirilecek.

"Bodrum Belediyesi'nden iki ayrı konser"

Bodrum Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediye Meydanı ile Turgutreis Atatürk Meydanı'nda eş zamanlı olarak Gençlik Konseri düzenlenecek.

Bodrum Belediye Meydanında saat 21.00'de gençler tarafından beğeniyle dinlenen şarkıcı Reynmen sahne alacak. Turgutreis Atatürk Meydanında ise 21.00'de Oğuzhan Koç rüzgarı esecek.

"Bu şanlı günü bir şölene dönüştürerek kutlayalım"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 19 Mayıs kutlamaları ile ilgili şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı bu anlamlı günü tüm vatandaşlarımızla meydanlarda kutlamak birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek. Bu şanlı günün hakkını verelim. Huzur, mutluluk ve barış içerisinde büyük bir şölene dönüştürerek kutlayalım. Kıymetli Bodrum yaşayanlarını ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda buluşmaya davet ediyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşaması için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.

Konser ve etkinliklerin ücretsiz, halka açık olacağı programlara tüm vatandaşlar davetlidir. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yılı Bodrum'da kutlanacak - Son Dakika

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