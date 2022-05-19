19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı

19.05.2022 12:20
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde milli mücadelenin 103.yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde milli mücadelenin 103.yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı kutlandı.

Türk ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesi olan Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor bayramı Gençlik Hizmetleri ilçe Spor Spor Müdürü Hüseyin Elüstü günün anlam ve önemine binaen Cumhuriyet Meydanında ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okundu.

Günün anlam önemini belirten konuşmasını gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri ilçe Spor müdürü Hüseyin Elüstü gerçekleştirdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemi hakkında şiirler okudu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Gençliğin Ata'ya Cevabı, halk oyunları gösterisi, taekwondo Gösterisi, şiir okunması ve BİLSEM Öğrencileri tarafından müzik konserinin ardından tören sona erdi. - BALIKESİR

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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