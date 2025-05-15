19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacaklar - Son Dakika
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19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacaklar

19 Mayıs\'ı Coşkuyla Kutlayacaklar

Ataşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar konser, yürüyüş, çelenk sunma töreni, bando etkinlikleri ve basketbol turnuvası ile zenginleştirilecek.

15.05.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ataşehir'de yine coşkuyla kutlanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıldönümü, Ataşehir'de, konser, yürüyüş, çelenk sunma töreni, bando ile tır konvoyu, gençlik şöleni ve basketbol turnuvası ile kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri, 18 Mayıs Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 19.00'de başlayacak. Orkestra Şefliğini Utku Barış Andaç'ın, koro şefliğini Burcu Özcanyüz Seymen ve Hakan Bağcı'nın yaptığı ücretsiz konserde Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası & Yücel Elmas Korosu sahne alacak.

19 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek etkinlikler ise Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünden sabah saat 09.00'da başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek. Ardından, yürüyüşün noktalandığı Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayacak resmi törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Gün boyunca sürecek etkinliklerde; saat 12.00 - 17.00 arasında Ataşehir Belediyesi'nin süslediği tır mahalleleri dolaşarak, bando takımının seslendirdiği marşlarla bayram coşkusunu tüm Ataşehir'e taşıyacak. Spor ve coşku dolu Gençlik Şöleni de, İBB Deprem Parkı'nda saat 16.00 - 19.00 arasında gerçekleştirilecek.

20 Mayıs Salı ve 21 Mayıs Çarşamba günlerinde ise İBB Deprem Parkı'nın Basketbol Sahası'nda saat 10.00'da başlayacak Okullar Arası Basketbol Turnuvası'nda genç yeteneklerin katıldığı heyecanlı müsabakalar oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacaklar - Son Dakika

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