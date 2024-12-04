19. SteelOrbis Çelik Konferansı Gerçekleşti

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Uluslararası konuşmacıların sunumları ile küresel pazarlar hakkında bilgi veren, ekonomistlerin Türkiye ve dünya ekonomisi hakkındaki yorumları ve sektör dışı konuşmacıların katılımıyla 19'uncu SteelOrbis Çelik Konferansı gerçekleşti.

SteelOrbis tarafından her yıl düzenlenen, 'SteelOrbis Çelik Konferansı 19. Buluşması' Çolakoğlu Metalurji A.Ş ana sponsorluğunda İstanbul Marriott Hotel Asya'da gerçekleştirildi. Düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük çelik piyasası buluşması olan konferansa, yabancı firmaların yanı sıra Türkiye'den önde gelen şirketler katılım sağladı. Alanında uzman birçok katılımcının bulunduğu toplantı Türkiye'de çelik piyasasını mercek altına aldı.

Türkiye'de her yıl gerçekleştirilen ve şirketlerin gelişimine katkıda bulunan konferansta açılış konuşmasını SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz ve Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler yaptı. Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, 2024 yılının tamamı için çelik üretiminde yüzde 0,9 düşüş beklenirken, ilk 10 ayda düşüş oranının yüzde 1,6'ya ulaşmasının ve işlerin Worldsteel'in beklentilerinin ötesinde kötü gittiği anlamına geldiğini ifade etti. 2025 yılı beklentileri ise olumlu olduğunu ifade eden Dalbeler, worldsteel'e göre çelik üretiminde yüzde 1,2 büyüme öngörüldüğünü belirtti. Dalbeler, en büyük katkının 2030 yılında 300 milyon MT'a ulaşmayı hedefleyen Hindistan'dan geleceği, gelişmekte olan ülkelerde ise çelik üretiminin yüzde 2 artacağını ifade etti.

Faiz konusunda hem ABD hem AB'de birtakım adımlar atılmaya başlandığını ifade eden Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Dalbeler, " Suriye'de bir anda hadise tekrar alevlendi, Orta Doğu'da ne olacağı, Ukrayna savaşının Trump'tan sonra nereye evrileceği gibi noktalar belirsizliğini koruyor" ifadelerini kullandı. Sektörde gelecek dönemde zorlukların devam edeceğini söyleyen Uğur Dalbeler, 400 milyon MT seviyesinde olan kapasite fazlasının baskısını sürdüreceğini, ayrıca 2015 yılındaki gibi ihracatını aylık 10 milyon MT'a çıkaran Çin'in Şubat ayında yapılacak parti toplantısıyla birlikte yine frene basmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Konferansa "Küresel Piyasalar" adlı ikinci oturum ile devam edildi. İkinci oturumda, JFE Çelik Şirketinden Küresel İş Geliştirme Müdürü Kazuo Mike Fujisawa, Asya Piyasa Analizi Bölüm Yöneticisi Anastasiia Kononenko, Çelik Sektörü Başkanı Paolo Sangol ve Kıdemli direktör Martin Rajnoha, Kıdemli direktör, Arthur D. Little ve Serkan Somer küresel piyasalar üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Sektörün geleceği düzenlenen panelde konuşuldu

Konuşmaların ardından, Mesut Özdöl'ün moderatörlüğünde panel düzenlendi. "Çelik sektöründeki gelişmeler ve beklentiler" başlıklı panelde, Çolakoğlu Metalurji Boru Profil ve İkincil Üreticiler Satış Müdürü Kürşad Aynas, Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Çakmur, Bilecik Demir Çelik İcra Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç konuşmacı olarak katıldı. 2024 yılını değerlendiren Çolakoğlu Metalurji'nin Boru Profil ve İkincil Üreticiler Satış Müdürü Kürşad Aynas, maliyetlerin yüksek, jeopolitik risklerin ve faiz baskısının yoğun olduğu 2024 yılında Türk şirketlerin üretim ve ihracat konusunda sıkıntı yaşamadığını ancak "öldürücü rekabetin" karlılığı sınırladığını ifade etti. Türk çelik ihracatçılarının adil rekabetle bir problemi olmadığını ifade eden Aynas, ürün maliyetinin 60-70$/mt altındaki dampingli fiyatlarla satış yapan ülkelerle yaşanan durumun rekabet sayılamayacağını düşündüğünü ifade etti. - İSTANBUL