19 Yıllık Faili Meçhul Cinayetin Şüphelisi Adliyede İkinci Kattan Atlayarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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19 Yıllık Faili Meçhul Cinayetin Şüphelisi Adliyede İkinci Kattan Atlayarak Hayatını Kaybetti

Bolu'da 19 yıllık faili meçhul cinayetin şüphelisi adliyede ikinci kattan atlayarak hayatını kaybetti. Cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Ancak tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildikleri sırada şüphelilerden biri kendini binanın ikinci katından aşağı atarak hayatını kaybetti.

12.07.2024 21:21
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Sabah adliyeye sevk edilmişti, adliyede ikinci kattan atladı

19 yıllık faili meçhul cinayetin şüphelisi adliyede ikinci kattan atlayarak hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da 19 yıllık faili meçhul cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılardan biri adliyede 2. kattan aşağı atlayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2005'de Bolu'nun Salıbeyler Mahallesi'nde S.D. ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından S.D'nin cinayete kurban gittiği belirlendi. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü. Yıllardır Bolu'da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı İ.Ç. (42), geçtiğimiz mayıs ayında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının yakalanmasının ardından devam eden soruşturmada polis, 2 ay sonra cinayette 2 kişinin daha izine rastladı. Ekipler, 19 yıldır Bolu'da yaşayan ve cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen A.Ö. ve Serkan Türdü isimli şüphelileri gözaltına aldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede ikinci kattan atladı

İki şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaya talebiyle gönderildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Cezaevi için müzekkerelerinin yazıldığı sırada tutuklanan şüphelilerden Serkan Türdü, adliyenin içerisinde kendini binanın ikinci katından aşağı attı. Türdü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Haberi alan yakınları adliyeye akın ettiler. Gözyaşlarına boğulan bazı aile yakınları polislerle tartıştılar.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Nöbetçi Mahkeme, Bolu, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 19 Yıllık Faili Meçhul Cinayetin Şüphelisi Adliyede İkinci Kattan Atlayarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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