1984 Muşspor Yarı Final Hazırlıklarını Sürdürdü

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- 1984 Muş spor yarı final hazırlıklarını sürdürdü

MUŞ - TFF 3. Lig play-off 2. tur mücadelesinde Tokat Belediye Plevnespor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran 1984 Muşspor, sahasında oynayacağı Sebat Gençlik Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

1984 Muşspor, TFF 3. Lig play-off 2. tur mücadelesinde Tokat Belediye Plevnespor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Sebat Gençlik Spor ile karşılaşacak olan 1984 Muşspor, sahasında oynayacağı bu önemli maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanlarda taktiksel çalışmaların yanı sıra oyuncuların fiziksel ve mental durumlarına da özel önem veriliyor. Taraftarların da desteğiyle moral bulan futbolcular, Sebat Gençlik Spor karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

1071 Muşspor kompleksinde bulunan antrenman sahasında Sebat Gençlik Spor müsabakasına hazırlandıklarını söyleyen Teknik Direktör Ercümend Coşkundere, "Tokat Belediye Plevnespor karşısında gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyuz. Ancak önümüzde çok önemli bir Sebat Gençlik Spor maçı var. İki ayaklı maç. Yani birinci devreyi burada ikinci devreyi Trabzon'da oynayacağız. Birinci devresinde avantaj yakalayıp, avantajı orada sürdürüp finale çıkmak istiyoruz. Sonuçta da şampiyon olmak istiyoruz. Çalışmalar bu yönde, çocuklar iyi. Şu anlık bir sıkıntımız yok. İnşallah yarın kazanıp avantajlı bir duruma geçmek istiyoruz" dedi.

Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ise, "Üç tane zorlu maç oynadık. Bir tanesi Bursa Yıldırım Spor, diğeri de içeride ve dışarıda oynadığımız Tokat maçlarıydı. Şimdi yarı final maçında inşallah yarın sahamızda Sebat ile oynayacağız. Bütün arkadaşlarımız, takımız hazır, şehrimiz buna hazır. Doğu Anadolu'da spor çok önemli, Muş'ta çok önemli. Şehir olarak kenetlendik. Başta valimiz, kulüp başkanımız Nevzat Kaya inanılmaz derecede takıma destek oluyorlar. Şehirdeki taraftarlarımız artık stada sığmıyorlar. İnşallah futbolcu arkadaşlarımız Bursa Yıldırım maçındaki coşkuyla, teknik heyetimizin onlara gösterdiği şeyleri sahada yaparak ikinci Sebat maçına avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz. İnşallah 26 Mayıs'ta final oynayan biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın başarılı futbolcularından Atalay Gürel de şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Bu zamana kadar çok iyi çalışarak geldik. Zaten karşılığını da sahada aldık. Yarın da Sebat'la oynayacağız. Bizim için çok önemli bir maç. İnşallah karşılığını alacağımız bir maç olur. Gerek taraftarımıza, gerek burada bize inanan insanlara güzel bir galibiyet yaşatırız. Çok da iyi çalışıyoruz. İyi olacağını düşünüyorum. Sonu inşallah şampiyonluk olacak. Taraftarımıza sağ olsunlar ilk günden bu yana çok güzel desteklediler bizi. Yarın da öyle olacağına inanıyorum. Hiç durmadan bizi desteklesinler. Biz de sahada gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Takımın başarılı orta saha oyuncusu Ahmet Abdullah Çakmak ise "Çok çalışıyoruz. Yağmurlu hava, çamurlu hava hiç fark etmiyor. Takım olarak hepimiz daha fazlasını vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu maçı da güzel bir skorla geçip avantajı sağlayıp deplasmandaki maçı bekleyeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.