Üye Girişi
2 Büyük tatbikat geçiren AFAD Tekirdağ'da personel toplantısı - Son Dakika

2 Büyük tatbikat geçiren AFAD Tekirdağ'da personel toplantısı

22.12.2021 15:54
2 Büyük tatbikat geçiren AFAD Tekirdağ'da personel toplantısı

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün aylık personel toplantısında AB-MODEX-TR Tekirdağ tatbikatı, Tekirdağ 2021 Kamu-STK Arama Kurtarma Tatbikatı değerlendirildi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün aylık personel toplantısında AB-MODEX-TR Tekirdağ tatbikatı, Tekirdağ 2021 Kamu-STK Arama Kurtarma Tatbikatı değerlendirildi.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü personeli ile aylık olarak gerçekleştirilen "Aylık Personel Toplantısı"yapıldı. Toplantıda, 2021 Afet eğitim yılı, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), gönüllülük çalışmaları, AB-MODEX-TR Tekirdağ tatbikatı, Tekirdağ 2021 Kamu-STK Arama Kurtarma Tatbikatı, Akreditasyon çalışmaları, Yerel Destek Ekibi kurulması gibi konuların yanı sıra, kurum genel çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan AFAD İl Müdürü Recep Erol, "2021 Yılı Afet ve Acil Durum çalışmaları bakımından yoğun bir yıl oldu. Birlikte mücadele ettik. Bir ay içerisinde birlikte başarılı bir ulusal, bir de uluslararası iki tatbikat gerçekleştirdik" dedi.

Toplantı da şube müdürleri ve kurum personeli sırası ile söz alarak kurum ile ilgili faaliyetleri anlattılar. Toplantı, İRAP ile ilgili verilen "Hizmetiçi Eğitim Programı" ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

2 Büyük tatbikat geçiren AFAD Tekirdağ'da personel toplantısı
2 Büyük tatbikat geçiren AFAD Tekirdağ'da personel toplantısı

Avrupa Birliği, Tekirdağ, Kamu, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2 Büyük tatbikat geçiren AFAD Tekirdağ'da personel toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Türkiye yeni ekonomi modelini konuşuyor! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi Türkiye yeni ekonomi modelini konuşuyor! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
15:55
Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt         
15:49
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:54 Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar
15:52 "2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti
15:48 Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt
15:37 Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan
15:30 Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor
15:25 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
15:22 Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor
15:12 Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 16:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: 2 Büyük tatbikat geçiren AFAD Tekirdağ'da personel toplantısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement