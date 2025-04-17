2. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı Açıldı - Son Dakika
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2. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı Açıldı

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Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, 4 gün süresince çeşitli sektörlerden katılımcılara ev sahipliği yapacak.

17.04.2025 17:10  Güncelleme: 20:19
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Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından organize edilen "2. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından organize edilen "2. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı" açıldı. Osmaniye Salı Pazarı  alanında düzenlenen fuar, 4 gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarın açılış törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy fuar açılışında yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl Osmanyie Ticaret ve Sanayi Odası, Osmaniye Belediyesi ve Elka fuarının işbirliği ile düzenlemiş olduğumuz Osmaniye sanayi fuarı, mobilya, otomotiv, tarım sektörleri başta olmak üzere tüketiceye hitap eden tüm sektörlerle bölge ekonomisine önemli katkılar sunmuştur. Katılımcı firmalarımız ve ziyaretçilerimizden almış olduğumuz olumlu dönüşler sonrası bu yılda fuarın ikincisini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Her alanda olmaya özen gösteriyoruz"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise konuşmasında, şunları söyledi:

"İkincisini yaptığımız sanayi fuarı Osmaniye'miz adına gelişerek hep böyle devam eder. Osmaniye'ye tüm hizmetler yakışır. Hatta hizmetlerin en iyisi yakışır. Elka fuarcılığı yaptığı bu çalışmalardan dolayı kutluyorum. Destek olan belediyemize ve bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Osmaniye'mizin gelişmesine, büyümesine katkı sağlayacak her alanda olmaya özen gösteriyoruz. Yapmamız gereken destek olmamız gereken her alanda da desteğimizi sürdürüyoruz. Osmaniye için gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Hamdolsun güzel sonuçlarda alıyoruz.  Organize sanayimizde ciddi anlamda gelişmeler kaydettik. İhracatta Türkiye'de 30'uncu sıradayız. İskenderun Limanı, Mersin Limanı kullanılıyor çoğu zaman. Onlarda hesaba dahil olmadığı halde. Yine organize sanayimize ek Toprakkale ilçemizde yeni bir organize sanayiyi hakerete geçiyoruz. Son aşamasındayız. Özelliklede itisas organize sanayi, savunma sanayiye yönelik, teknolojiye yönelik yatırımlara da öncelik vereceğiz. Çevre dostu olmayan yatırımlarda izin vermeyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 2. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı Açıldı - Son Dakika

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