2. Ulusal Moleküler Biyoloji Kongresi Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi başladı.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'na (ÜNİDES) sunulan proje kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi Türkiye genelindeki öğrencileri, akademisyenleri ve araştırmacıları aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Genaktüel Kulübü'nün iş birliği ile 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongreye, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden 500'e yakın öğrenci ve akademisyen katılım sağlarken, alanında uzman isimlerin yer aldığı bilimsel oturumlar, sözlü ve poster sunumları yapılacak.

Kongrenin açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Açılışta konuşan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Kara, moleküler biyoloji ve genetiğin sağlık, tarım, çevre ve endüstri başta olmak üzere birçok sektörde dönüştürücü rol oynadığını vurgulayarak, kongrenin öğrenciler için büyük bir öğrenme ve paylaşım fırsatı sunduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise konuşmasında öğrenci merkezli bilimsel etkinliklerin ETÜ'nün vizyonunun önemli bir parçası olduğunu ifade ederek: "Bu kongreler sadece bilimsel birer etkinlik değil, aynı zamanda öğrencilerimizin araştırma ve iletişim yetkinliklerini geliştirdiği, geleceğe hazırlandığı önemli adımlardır. Sizler bu gibi programlarla hem takım çalışması alışkanlığı kazanıyorsunuz hem de araştırma kültürünü içselleştiriyorsunuz. Dolayısıyla öğrenci topluluklarımızdan Genaktüel Kulübü ve Fen Fakültemiz iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi'nin geleneksel olarak düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizler de bu kongrenin sürdürülebilir hale gelmesi için gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki gün sürecek olan kongrede, sağlık, tarım, çevre, mikrobiyoloji ve endüstri gibi çeşitli alanlarda moleküler biyoloji ve genetiğin sunduğu çözüm yolları, bilimsel oturumlarda öğrencilerin sunumları ile tartışılacak. Ayrıca katılımcılar tarafından sunulan bildiriler, bilimsel komite tarafından değerlendirildikten sonra Eurasian Journal of Molecular and Biochemical Sciences (Eurasian Mol Biochem Sci) dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilebilecek. Tüm bildiri özetleri, Kongre özel sayısı olarak E-kitapçık halinde yayımlanacak. - ERZURUM