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20 bin yıllık buzullarda çevre kirliliğine dikkat çekmek için santur çaldı

HAKKARİ - Gezgin öğretmen ve doğa gözlemci Ümit Bartın, Hakkari'deki Cennet ve Cehennem Vadisi'nde yer alan 20 bin yıllık buzullarda santur çalarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

El değmemiş doğasıyla kendine hayran bırakan Cennet ve Cehennem Vadisi, doğaseverlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımını yapan doğa gözlemci Ümit Bartın, bu hafta da bir grup öğretmenle 20 bin yıllık buzulların olduğu bölgeyi ziyaret etti. Doğal alanlarda yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek için santur çalan Bartın, "Son dönemde bölgemizin birçok doğal alanlarının etrafa atılan çöplerle kirletilip, kötü bir görüntünün oluşması gerçekten insanı üzüyor. Biz de öğretmen arkadaşlarımızla beraber bu doğaya zarar veren, buna sebep olan ve dikkatsiz davranan insanlara mesaj vermek adına bu güzel doğamızı korumamız gerektiğini göstermek istedik. Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları'nda ve harikalar diyarı olan, 'cennet vadisi' denilen yerde santur çalarak güzel toprağımızı korumamız gerektiğini ve kendi elimizle yaşadığımız dünyayı yok etmemeyi umud ederek bir çalışma yaptık. Umarım insanlar gezdiği yerlerde çöplerini bırakmazlar ve umarım doğaya karşı daha dikkatli davranırlar" dedi.