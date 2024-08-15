20. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali Başladı - Son Dakika
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Yerel

20. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali Başladı

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Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, 20. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali'nin başladığını duyurdu. Festival, paneller, konserler ve çocuk oyunlarıyla beş gün sürecek.

15.08.2024 13:35  Güncelleme: 13:52
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- 20'nci Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali, festival yürüyüşüyle başladı. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Dopdolu bir festival hazırladık. Bütün Artvin ve Hopa halkını Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali'ne davet ediyoruz" dedi.

20'nci Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali, dün başladı. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, 14-18 Ağustos günleri arasında sürecek festivale bütün Artvin ve Hopa halkını davet etti.

Paneller, konserler ve çocuk oyunlarıyla beş gün sürecek festivalin başlangıcı olan yürüyüşe CHP CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sol Parti MYK üyesi Alper Taş, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, CHP Artvin İl Başkanı Yusuf Orhan Atan, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, çok sayıda sanatçı ve Hopa halkı katıldı.

"Festivali bu sene köylere yaydık"

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, festival hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali'nin başlangıç günü. Festival yürüyüşümüz ile başladık. Hopa Meydanı'nda Belediye Parkı'nda çeşitli gösteriler ile devam ediyor olacağız. Bir taraftan da turnuvalarımız devam ediyor. İlk üç gün biraz daha bu sene festivalimizi köylere doğru yaydık. Bugün Başoba köyünde, yarın Hendek köyünde son iki gün Sundura Mahallesi'nde çeşitli etkinlik ve konserlerimiz olacak. Dolayısıyla dolu dolu bir program var. Bütün Artvin ve Hopa halkını Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali'ne davet ediyoruz. Dopdolu bir program ile bu festivalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Emeği geçen katkı sağlayan bugün burada olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

"Kurduğumuz yeryüzü sofrasından gelen bağışlarla üniversiteyi kazanan öğrencilerimize katkı sunmaya çalışacağız"

Başoba köyünden Serpil Hacı Muratoğlu ise kurdukları yeryüzü sofrası hakkında şunları söyledi:

"Bugün 20. Hopa Deniz ve Kültür Sanat Festivali kapsamımda Başoba köyünde de bir festival düzenleniyor. Bunun içinde bizde köyde bir yeryüzü sofrası oluşturduk ve köydeki tüm kadınların el emekleriyle pastalar börekler çörekler hazırladılar. Bu hazırladığımız yemekleri insanlarımız alacak ve bizlerde bağış alacağız ve burada toplanan bağışlar SMA'lı çocuklar için ya da üniversiteyi kazanıp maddi durumu iyi olmayan çocuklarımıza da bursla katkı sağlanacak. Böyle bir sofra kurduk ve herkesi de bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 20. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali Başladı - Son Dakika

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