20 Yaşında Şehit Olan Halil İbrahim Yılmaz Toprağa Verildi - Son Dakika
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20 Yaşında Şehit Olan Halil İbrahim Yılmaz Toprağa Verildi

20 Yaşında Şehit Olan Halil İbrahim Yılmaz Toprağa Verildi

Hatay'da görev halindeyken hayatını kaybeden er Halil İbrahim Yılmaz, Haymana'da defnedildi.

04.05.2025 17:42
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Hatay'da vatani görevini yaparken hayatını kaybeden 20 yaşındaki piyade er Halil İbrahim Yılmaz, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Görev yaptığı Hatay'daki askeri birliğinde cuma günü yatağında ölü bulunan Yılmaz için Haymana Kaymakamlığı binası önünde askeri tören düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Haymana Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın ailesi, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 20 Yaşında Şehit Olan Halil İbrahim Yılmaz Toprağa Verildi - Son Dakika

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