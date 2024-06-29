2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi kapsamında BEUN'da etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi kapsamında BEUN'da etkinlikler düzenlendi

2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi kapsamında BEUN\'da etkinlikler düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen '2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi' ve 30 Haziran Dünya Emekliler Günü kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Sağlıklı Yaşlanma: Nefes Egzersizi, Ebru Sanat Ekinliği ve Mandala Etkinliği gerçekleştirildi. Rektör Özölçer, etkinliklerde Huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

29.06.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "2024 Emekliler Yılı- Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi" kapsamında BEUN'da Rektör Özölçer'in katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi" ve 30 Haziran Dünya Emekliler Günü kapsamında, Sağlıklı Yaşlanma: Nefes Egzersizi, Ebru Sanat Ekinliği ve Mandala Etkinliği gerçekleştirildi. Farabi Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliklere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler ve çok sayıda Huzurevi sakini katıldı. Farabi kampüsünde başlayan etkinlikte Rektör Özölçer, Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti. Etkinliklerin açılışında konuşan Rektör Özölçer, 2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi ve 30 Haziran Dünya Emekliler Günü münasebetiyle Huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Özölçer, "Ülkemizin kalkınmasına emekleri ile katkıda bulunmuş olan emeklilerimize verilen değeri ortaya koymak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılı, "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmiştir. Büyüklerimizin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübelerin, genç nesiller için birer hazine olduğunun farkındayız. Bu nedenle, büyüklerimizin toplumla daha fazla etkileşimde bulunmalarını sağlamak ve onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla çeşitli projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı ve kuşaklar arası bağı güçlendirdiğine inanıyorum. Bugün burada bizlerle birlikte olan tüm Huzurevi sakinlerimize, etkinliklerimize katılım gösteren değerli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Program, Ali Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen Sağlıklı Yaşlanma: Nefes Egzersizi" etkinliği ile devam etti. Etkinlikte BEUN Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Melike Bolat, sağlıklı nefes almanın inceliklerini anlatarak, huzurevi sakinlerine nefes egzersizi yaptırdı. Keyifli vakit geçiren huzurevi sakinleri Sanat Sakağında kurulan stantlarda eğitmenler eşliğinde ebru ve mandala deneyimi yaşadılar. Birbirinde renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde huzurevi sakinleri unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik Sanat Sokağında düzenlen ebru sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Yaşlanma, Türkiye, Rektör, Dünya, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi kapsamında BEUN'da etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:36:59. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi kapsamında BEUN'da etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement