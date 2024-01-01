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2024'ün ilk bebeği depremin vurduğu Hatay'da dünyaya geldi - Son Dakika
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2024'ün ilk bebeği depremin vurduğu Hatay'da dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Hatay'da hızlı bir şekilde inşa edilen Defne Devlet Hastanesi'nde, yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin doğumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeğin ailesi, zorlu süreçten geçtiklerini belirterek, güzel bir duygu yaşadıklarını ifade etti ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

2024\'ün ilk bebeği depremin vurduğu Hatay\'da dünyaya geldi
01.01.2024 - 01:47,
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2024'ün ilk bebeği, depremin vurduğu Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Hatay'da kısa sürede inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, bölge halkına hizmet etmeye devam ediyor. Yılın ilk bebeği de açıldığı ilk günden beri binlerce insana şifa olan hastanede dünyaya geldi. Yılın ilk bebeğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Antakyalı Adem ve Fethiye Tek çiftinin erkek evladı Muhammet Talha, 3 bin 300 gram ağırlığında ve 50 santimetre uzunluğunda sağlıklı bir şekilde doğdu.

"Güzel bir duygu, rabbim olmayanlara da nasip etsin"

Muhammet Talha bebeğin üçüncü evlatları olduğunu dile getiren baba Adem Tek, "Güzel bir duygu, rabbim olmayanlara da nasip etsin. 3. çocuğum daha önce de 2 kızım vardı. Deprem sonrası bizim için zor günlerdi. 2024 inşallah hepimiz için güzel olur" dedi.

"Teşekkür ederiz, emeği geçenlerden rabbim razı olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettn Koca'ya sosyal medya paylaşımı için teşekkürlerini dile getiren Fethiye Tek, "Teşekkür ederiz, emeği geçenlerden rabbim razı olsun. Fahrettin hocama da buradan çok teşekkür ediyorum. Rabbim vatanımızı, milletimizi daim etsin. Rabbim hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Muhammed Talha oldu ismi. İsmini babasıyla ikimiz verdik. Adıyla yaşasın inşallah" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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