2024 Yılında Adıyaman Havalimanında 30 Bin 133 Kişi Uçakla Yolculuk Yaptı

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2024 Yılının Ocak ayında Adıyaman Havalimanından 30 bin 133 kişi uçak ile yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Ocak ayında iç hat yolcu trafiği 29 bin 459, dış hatlarda 674 yolcu olmak üzere toplam 30 bin 133 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 193, dış hatlarda 5 olmak üzere 198'e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Ocak ayında toplam 235 ton oldu. - ADIYAMAN