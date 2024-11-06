2024 Zeytin Hasadı Güney Marmara'da Devam Ediyor - Son Dakika
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2024 Zeytin Hasadı Güney Marmara'da Devam Ediyor

2024 Zeytin Hasadı Güney Marmara\'da Devam Ediyor

Güney Marmara'da zeytin hasadı hızlıca sürerken, makineler iş gücünü azaltıyor. Çiftçiler umutlu.

06.11.2024 11:07
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Güney Marmara'nın tarımsal merkezleri olan Bandırma, Erdek ve Gönen'de 2024 yılı zeytin hasadı dönemi tüm hızıyla sürüyor.

Bölgedeki çiftçiler, bu sezondan umutlu olduklarını ifade ederken, özellikle Bandırma'nın kırsal Doğanpınar Mahallesi'nde hasat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu yıl yağışların az olması çiftçileri endişelendirmiş olsa da, çiçeklenme dönemindeki elverişli hava koşulları zeytin ağaçlarının verimini olumlu etkiledi. Güney Marmara Bölgesi'nde 12 milyon zeytin ağacından hasat yapılırken, zeytin ve zeytinyağına olan talebin artması ile bölgedeki ekim alanlarının her yıl genişlediği ifade ediliyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, ağaçlardan topladıkları zeytinleri ayrıştırarak sofralık ya da zeytinyağı üretimi için tesislere gönderiyor. Hasadı yapılan zeytinler sofralık olarak ayrılırken, kalan kısım zeytinyağı üretimi için işlenmeye gidiyor.

Zeytin silkme makinesi çiftçiye büyük kolaylık sağlıyor

Güney Marmara Bölgesi'nde başlayan zeytin hasadı sırasında kullanılan zeytin silkme makineleri, çiftçilerin işini kolaylaştırarak hasat sürecini hızlandırıyor. Geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı olan bu makineler, zeytinlerin dallardan daha pratik ve verimli şekilde toplanmasını sağlıyor. Zeytin silkme makinesi, özellikle geniş arazilere sahip çiftçiler için önemli bir avantaj sunuyor. Makine sayesinde ağaçların altına serilen çullara dökülen zeytinler, manuel yöntemlere kıyasla daha kısa sürede ve daha az iş gücüyle toplanabiliyor. Bu da, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de işçilik maliyetlerini düşürüyor. Çiftçiler, zeytin silkme makinelerinin pratikliği sayesinde günde çok daha fazla ağaçtan zeytin toplayabiliyor ve daha az işçi ile hasat sürecini tamamlayabiliyor. Makinenin sağladığı bu kolaylık, bölgedeki zeytin üreticilerinin verimini artırırken, aynı zamanda geleneksel yöntemlerin zorluklarını da ortadan kaldırıyor.

Zeytin toplama işçiliği vatandaşı memnun ediyor

Güney Marmara'da zeytin toplama yevmiyeleri de belirlendi. Buna göre, zeytin toplama işçiliği günlük 1.000 Türk Lirası olarak belirlendi. Taraklı makine ile yapılan zeytin toplama işçiliği 1.200 TL, silkeleme makinesi ile toplama ise 1.500 TL olarak kayda geçti. Ücretlerin, zeytinlerin toplanmasının yanı sıra taşıma hizmetini de kapsadığı belirtildi. Marmara Bölgesi, Türkiye'deki zeytin ağaçlarının yüzde 10'unu barındırıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2024 Zeytin Hasadı Güney Marmara'da Devam Ediyor - Son Dakika

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