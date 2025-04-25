2025 Aile Yılı Tanıtımı İskenderun\'da Yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2025 yılı 'Aile Yılı' tanıtım programı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Gençleri evliliğe teşvik etmek ve genç nüfusu arttırmak için hayata geçirilen program kapsamında Hatay'da tanıtım faaliyetleri sürdürüyor. İskenderun Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda aile yılında İskenderun'da yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Programa İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder'de katıldı. - HATAY