2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği Rize'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği Rize'de Gerçekleşti

08.11.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen '2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği', doğaseverler ve yöre halkını bir araya getirerek atmacaların özgürlüklerine kavuşmalarına olanak sağladı. Etkinlik, geleneksel atmaca kültürünü yaşatmayı ve doğa koruma bilincini artırmayı amaçlıyor.

HABER. Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Karadeniz'in yüzyıllardır süregelen geleneklerinden biri olan atmaca kültürü, Rize Fındıklı'da yaşatılmaya devam ediyor. "2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği", bu yıl da doğaseverleri, atmacacıları ve yöre halkını Şahin Tepesi Milli Parklar Kuş Gözetleme Evi'nde bir araya getirdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde "2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Fındıklı Belediyesi'nin, "Doğanın zarif avcıları atmacalar, geleneksel kültürümüzün önemli bir parçası" çağrısıyla düzenlenen etkinlik, DKMP Rize İl Müdürlüğü, Fındıklı Belediyesi ve Fındıklı Atmacacılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şenlikte, doğanın zarif avcıları olarak bilinen atmacalar, doğal yaşam alanlarına yeniden salındı. Katılımcılar, özgürlüğe kanat çırpan atmacaları ilgiyle izledi.

Etkinliğin amacı hem atmaca geleneğini yaşatmak hem de doğa koruma bilincini güçlendirmek olarak vurgulandı. Fındıklı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Doğa ve kültürün buluştuğu bu anlamlı etkinlik yalnızca geleneksel bir ritüel değil, aynı zamanda doğayla uyum içinde yaşama anlayışının da bir ifadesidir" denildi.

"Bizim atmacalarımız gibi özgür günler için"

Şenlikte konuşan Fındıklı belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Canlılarla barışık yaşayarak ancak mutlu olabiliriz.  Atmacacılık bizim Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Lazlarda, yani doğu tarafında çok eski bir kültür. Bu kültür bazen terapi oluyor, bazen stresi atmak oluyor, bazen geleneğimizi yaşatmak oluyor. Asla ve asla atmaca dediğimiz zaman, atmacacılıkta av yoktur. Atmaca avı yoktur. Daha doğrusu atmaca avı yoksa, o zaman doğayla barışık bir şekilde yarınlarımıza, o geleneğimizi geleceğimize taşımak için yarınlarımıza olan inancımız işte bu kültürü yaşatarak da olacak.

Atmacalar kısa sürede özgürlüklerine kavuştuktan sonra tekrar yabani hayata alışıyorlar. Kısa sürede de biz bu atmacalarımızı yakaladıktan sonra bize alışıyorlardı. Dolayısıyla şimdi özgürlük zamanı. Gelecek yıla kadar, gelecek yıl temmuz ayı sonu ağustos başına kadar bekleyeceğiz. Yine gelecek yıl temmuzda tentelerde buluşacağız. Kimsenin esir düşmediği, kuşların da esir düşmediği, dost olduğu, herkesin özgürlüğüne kavuştuğu gibi bizim atmacalarımız gibi günler için hep beraber tulum çalınca atmacalarımızı uçuruyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği Rize'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığır açacak adım Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü
Numan Kurtulmuş’tan komisyon üyelerinin İmralı’ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir
Böyle esnaflar da var Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye’nin üyeliğine destek Karadeniz’i işaret ettiler Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler
Kastamonu’da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

16:48
Tüm dünya izleyecek Dursun Özbek, Galatasaray’ın yer alacağı dev projeyi açıkladı
Tüm dünya izleyecek! Dursun Özbek, Galatasaray'ın yer alacağı dev projeyi açıkladı
16:22
Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde tarihi görüntüler Erdoğan ve Aliyev’i Türk F-16’larını böyle izledi
Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde tarihi görüntüler! Erdoğan ve Aliyev'i Türk F-16'larını böyle izledi
16:11
Victor Osimhen’le alay ettiler Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
16:11
Devlet hastanesine giden talihsiz kadın, MR cihazında unutuldu
Devlet hastanesine giden talihsiz kadın, MR cihazında unutuldu
15:59
Demirtaş’tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
15:20
500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacak mı Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 17:23:54. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği Rize'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.