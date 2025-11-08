2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği Rize'de Gerçekleşti

HABER. Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Karadeniz'in yüzyıllardır süregelen geleneklerinden biri olan atmaca kültürü, Rize Fındıklı'da yaşatılmaya devam ediyor. "2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği", bu yıl da doğaseverleri, atmacacıları ve yöre halkını Şahin Tepesi Milli Parklar Kuş Gözetleme Evi'nde bir araya getirdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde "2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Fındıklı Belediyesi'nin, "Doğanın zarif avcıları atmacalar, geleneksel kültürümüzün önemli bir parçası" çağrısıyla düzenlenen etkinlik, DKMP Rize İl Müdürlüğü, Fındıklı Belediyesi ve Fındıklı Atmacacılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şenlikte, doğanın zarif avcıları olarak bilinen atmacalar, doğal yaşam alanlarına yeniden salındı. Katılımcılar, özgürlüğe kanat çırpan atmacaları ilgiyle izledi.

Etkinliğin amacı hem atmaca geleneğini yaşatmak hem de doğa koruma bilincini güçlendirmek olarak vurgulandı. Fındıklı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Doğa ve kültürün buluştuğu bu anlamlı etkinlik yalnızca geleneksel bir ritüel değil, aynı zamanda doğayla uyum içinde yaşama anlayışının da bir ifadesidir" denildi.

"Bizim atmacalarımız gibi özgür günler için"

Şenlikte konuşan Fındıklı belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Canlılarla barışık yaşayarak ancak mutlu olabiliriz. Atmacacılık bizim Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Lazlarda, yani doğu tarafında çok eski bir kültür. Bu kültür bazen terapi oluyor, bazen stresi atmak oluyor, bazen geleneğimizi yaşatmak oluyor. Asla ve asla atmaca dediğimiz zaman, atmacacılıkta av yoktur. Atmaca avı yoktur. Daha doğrusu atmaca avı yoksa, o zaman doğayla barışık bir şekilde yarınlarımıza, o geleneğimizi geleceğimize taşımak için yarınlarımıza olan inancımız işte bu kültürü yaşatarak da olacak.

Atmacalar kısa sürede özgürlüklerine kavuştuktan sonra tekrar yabani hayata alışıyorlar. Kısa sürede de biz bu atmacalarımızı yakaladıktan sonra bize alışıyorlardı. Dolayısıyla şimdi özgürlük zamanı. Gelecek yıla kadar, gelecek yıl temmuz ayı sonu ağustos başına kadar bekleyeceğiz. Yine gelecek yıl temmuzda tentelerde buluşacağız. Kimsenin esir düşmediği, kuşların da esir düşmediği, dost olduğu, herkesin özgürlüğüne kavuştuğu gibi bizim atmacalarımız gibi günler için hep beraber tulum çalınca atmacalarımızı uçuruyoruz."