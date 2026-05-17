2025 Gazetecilik Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda 2025 yılının başarılı gazetecileri belirlendi.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Türkez (İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü), İrfan Tarakçıoğlu (Pusula Gazetesi Haber Müdürü), Talip Akpunar (TRT Erzurum Radyosu Yönetmen), Mesut Gülrek (Radyo Ritm Genel Yayın Yönetmeni), Soner İstanbullu (Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni), Orhan Bozkurt (Anka Haber Ajansı Erzurum Bölge Temsilcisi), Sagip Sezginer (Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü Kameramanı), Nihat Kılıçoğulları'ndan (İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Haber Müdürü) oluşan jüri, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Van ve Hakkari illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200'ün üzerinde başvuruyu değerlendirdi.
Değerlendirme sonucu 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Jüri olarak 2025 yılı gazetecilik başarı ödülü yarışmasını bir süre önce kaybettiğimiz Onursal Başkanımız Feridun Fazıl Özsoy'un adına ithaf ettiklerini belirterek, her kategoriye Erzurum ve bölge illerinden merhum gazetecilerin adının verilmesi geleneği de devam ettirdiklerini ifade etti.
Türkez, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesindeki 99 gazeteciler cemiyeti, 9 federasyon ile birlikte bölgede mesleğin çatı kuruluşları olan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun, yerel, yaygın basının, Erzurum ve bölgede yaşayanların sorunlarını, çözüm önerilerini gündeme getiren, tartışan, halkın gözü kulağı konumunda olduğunu söyledi. Türkez, "Bu zor coğrafyada, kısıtlı imkanlarla gazetecilik yapan, satır satır, sütün sütun, manşet manşet, memleket meselelerini işleyen, fotoğrafları, görüntüleri ile tarihin arşivine kayıtlar alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz. Öte yandan bu mesleğe gönül vermiş, geleceğin iletişimcilerini de ödüllendirmiş olmaktan ayrı bir sevinç duyuyoruz. Bu arada Erzurum ve bölge basınımızın hafızasında derin izler bırakmış, meslek ahlakından ödün vermeden aramızdan ayrılmış cemiyet başkanlarımızı, üye olan olmayan ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı da bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ödül töreni tarihi ve özel ödüller ise daha sonra açıklanacak.
Ödül alan meslektaşlarımız şöyle:
Feridun Fazıl Özsoy Gazetecilik Başarı Ödülü-2025
Mithat Turgutcan Çevre Haberi
Beşir Kelleci Bayburt-AA "Buzdan sal"
Bülent Mavzer Iğdır-AA Tuz Mağaralarının maskotu "Duman"
Volkan Karabağ Kars-Hakimiyet Sınırda nöbet, gönülde bayram
Ümit Kılıç Yaşam Haberi
Sebahattin Yum Iğdır-İHA Valiye var gaziye yok
Cüneyt Çelik Kars-AA Tek öğretmen, tek öğrenci
Tevhit Furkan Nehri Erzurum-AA Birlikte güç bulan engelli kardeşler
Sayıl Narmanlıoğlu Ekonomi Haberi
Merve Gökbakan Ağrı-İHA Ağrı'dan dünyaya
Lütfü İhsan Senir Erzurum-Pusula Zenginleşmişiz haberimiz yok
Olgun Yıldız Ardahan-İHA Süt üreticileri düşük fiyattan şikayetçi
Kemal Alyanak Sağlık Haberi
İlhami Erkılıç Erzurum-AA Kahkaha Yogası
Alper Turgut Ardahan-DHA Sınırda 'zorunlu' sağlık sigortası
Temel Aydın Asayiş Haberi
Muhammet Mutaf Erzurum-AA En güzel uzlaşma
Hasan Çakmak Erzincan - Sabah Ben sana geldim...
Cemal Çelebi Yerel-Fotoğraf
Hüseyin Demirci Kars Sarıkamış-AA Dolunay
Dursun Murat Aydın Erzurum-Oltu - İHA Oltu Gökkuşağı Tepeleri
Günay Nuh Ardahan-AA Kura'nın buharı
Tevfik Akan Yaygın-Fotoğraf
Özgen Beşli Kars-AA Kızıl Tilki
Özkan Olcay Bitlis-İHA Koyun sürüleri
Hüseyin Yıldız Iğdır-AA Ağrı Dağı
Vahap Çolak Sayfa Tasarım
Ahmet Aygün Erzurum Pusula
Ömer Karataş Erzurum Günebakış
Emrah Akçay Erzurum Pusula
Ömer Nazmi Yavuz Röportaj
Ömer Kara TRT-Erzurum Nobel Fatihi 79 yaşında
Sercan Topşaklı Şehri Söz-Erzurum Erzurum'un gülümseyen yüzü Fırfırik
Eylem Özen Bingöl Kent Haber Bingöl'de uyuşturucu meşrulaştırılıyor mu?
Selçuk Özdemir Erzincan-Nehaber24.com Siyasetin içinden
Necati Çakır Araştırma inceleme
Manolya Bulut Erzurum-Pusula Yassıada'da yargılanan Erzurum milletvekilleri
Şeyma Tahir gazetepusula.net Valilerin soğukla imtihanı
Sabri Sarcan Iğdır-AA Iğdır'da temiz nefes için mücadele
Seracettin Avar Köşe yazısı
İsmail Aras Iğdır-Güven Olmaz Böyle Hizmet
Celil Kocataş Gazete Malatya Bir sabah yürüyüşünden
Yusuf Özgür Bülbül Muş Kent Haber Klavyenin unutulmayan tuşu
Sadık Engin Spor haberi
Yunus Hocaoğlu Erzurum-AA Erzurum'dan olimpiyat şampiyonluğuna
Ali Kaya Erzurum-Pusula 87 yıllık talep
Yusuf Şenocak Spor fotoğrafı
M. Cem Bakırcı Depo Photos Maç fotoğrafları
Hilmi Tunahan Karakaya-Erzurum-AA FIS Dünya Snowboard Kupası
Güneri Tümer Yaygın Radyo programcılığı
Alev Devrim Altun TRT Erzurum Radyosu Günaydın Türkiye
Ömer Ergedik TRT Erzurum Radyosu Günaydın Türkiye
Elif Ergül Erzurum Radyo Ritm Elif ile Yedi İklim'de
Saliha Öner Elazığ FM 23 Hayat güzeldir
Durdemir Bilirdönmez TV Yaygın Haber
Mikail Kurban TRT-Erzurum Gazinin hikayesi
Öznur Demir Bayburt-İHA Son tandır ustası
Yüksel Akalan Erzurum ATV Siste kaybolan çoban bulundu
Sefer Azak TRT-Erzurum 113 yıllık tren istasyonu çölde vaha gibi
Celal Kaçtıoğlu TV Haber-Yerel
Nuray Kartal Kardelen TV Buzun dadaş perileri
Serdar Ünsal Iğdır Anka Leylekler göç etmedi
Deniz Başlı Ardahan DHA Çıldır Gölünde festival
M. Sefa Aras Kardelen TV Ev hanımlarından örnek okuma buluşması
Hüseyin Uray TV Haber Görüntü
Zafer Kumru TRT Erzurum Kılıçlar Taburu
Sidar Can Eren Tunceli-AA Dağcılar
Talha Koca Erzurum-AA Motosikletle Türkiye turu
Salih Akkuş Van-İHA İnci kefali
Adnan Vangölü TV Görüntü (Spor)
Suat Kantarcı Beinsports Orbaniç'in çay molası
Mehmet Emin Kızılca İHA Erzurum Vali Paraşütle uçtu
Hazar Aydın Kardelen TV Dünya Snowboard şampiyonası
Sebahattin Yılmaz TV Görüntü-Drone
Işık Çapanoğlu Kars-İHA Menderesler
Faruk Küçük Erzurum Sabah Gastronomi şehri Erzurum
İrfan Alyanak TV Program-Spor
Nazım Saraçoğlu Kardelen TV Spor Aktif
Erdinç Şıktar
Burhan Akyıldırım TV Program
Esat Bindesen Kardelen TV Analiz
İlayda Yediel Kardelen TV Adım Adım Anadolu
Furkan Dalğacı
Cihat Güngör Belgesel
Yıldıray Yıldız TRT Erzurum Radyosu-Erzurum çeşmeleri
Yunus Buğtekin Kardelen TV Manevi kahramanlar
Osman Okutmuş İnternet Haberciliği
Semih Peker Erzincan Ajans Tek kollu kahraman
Murat Okutmuş Bayburt Postası Sabırla yolları aşan adam
Nesrin Demir www.gazetepusula.net Provokatif tur
Dilan Çoşkun www.gunebakis.com.tr Adliye lojmanlarında 2 milyon liralık vurgun
Hasret Dayanır Bingöl Kent Haber Bingöl'de korkutan iddia
Hasan Gizli Sosyal Medya Platformu
Erzurumlular-Hakan Çelik-Furkan Nehir
Erzurum Gastesi- Muhammet Enes Yalçın
Erzurum Portalı-Serhat Güler
Nezir Çelik Teşvik
M. Onur Yavrutürk Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Miray Kamaç Elazığ- Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
İdris Karaoğul Kars-AA
Maria Krayem Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi
M.Y adin Yılmaz Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi - ERZURUM
