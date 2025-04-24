2025 Pamuk Üretim Sezonu Başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2025 yılı pamuk üretim sezonunun başladığını duyuruldu. Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ilk ekimlerin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Pamuk üretiminde önemli bir merkez olan Aydın'da her yıl olduğu gibi bu yıl da 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk toprakla buluşturdu. Pamuk Araştırma Enstitüsü, bölgedeki çiftçilere örnek teşkil eden uygulama alanlarında modern tarım teknikleriyle pamuk ekimlerini başlatarak sezonun startını verdi. 2025 üretim sezonunda verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirten enstitü yetkilileri aynı zamanda çiftçilere yönelik bilgilendirme ve teknik destek faaliyetlerinin de yıl boyunca sürdürüleceği kaydetti.

"Susuzluk yüzünden endişeliyiz"

Aydınlı pamuk üreticilerinden Mahmut Mahmutoğlu 2025 yılı üretim sezonu için ekimlerin kuraklık gölgesinde yapıldığını vurgulayarak, uygulamaya alınan kuru tarım teşviklerinin geçici bir çözüm olduğunu pamukta sürdürülebilir üretimin ancak su yönetimi ve yerli üretime destekle mümkün olabileceğini ifade etti. Mahmutoğlu, "Bu yıl susuzluk nedeniyle tarım ilgili müdürlüklerince yüzde 50 kuru tarım uygulaması yapılacak. Bu yönde teşvikler var. Ancak Aydın önemli bir pamuk üretim merkezi. Barajlardaki sus seviyelerinin düşüklüğünden dolayı ekiyoruz ama endişelerimiz var. Türkiye bir tekstil ülkesi bununla beraber pamuk üretimindeki düşüşler bizi yurt dışına, dolayısıyla ithalata bağımlı hale getirecektir. 30 ayrı sanayi kolunu etkileyen pamuk katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmelidir. Eğer biz kendi pamuğumuzu kendimiz üretmez başka ülkelerden alır isek bu ülkeler üretip bize sattığı pamuğun çekirdeğinden ve yağından kendisi faydalanacaktır. Bu nedenle pamuğumuzu kendimiz üretip kendimiz işlemeliyiz. Toprağın durumu nisan yağmurları olduğu için uygun. Ama yaz döneminden endişeliyiz ve barajlardaki suyun adil dağıtımını istiyoruz" dedi. - AYDIN