2025'ten itibaren sözleşmeler e-devletten - Son Dakika
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Yerel

2025'ten itibaren sözleşmeler e-devletten

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, 2025 yılından itibaren mülk sahipleri ile vatandaşlar arasındaki sözleşmelerin e-devlet üzerinden yapılacağını belirtti. Bu uygulamanın vergi kaybını önlemek ve kaçak işlerin önüne geçmek amacıyla başlatıldığını ifade eden Atasoy, emlakçıların yine aracılık görevini sürdüreceğini söyledi. Ancak, yetki belgesi olmayan kişilerin sosyal medya üzerinden fiyatları yükselttiğini ve bu durumun meslektaşlarını sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

11.08.2024 16:53
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2025'ten itibaren sözleşmeler e-devletten

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy:

"İşin erbabı olmayan kişiler bu işi yapmaya kalkışınca fiyatlar yükseldi, meslektaşlarımız sıkıntı yaşadı"

KAYSERİ - Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; 2025 yılı Ocak ayından itibaren mülk sahibi ile vatandaşlar arasında yapılacak olan sözleşmelerin e-devlet üzerinden yapılacağını hatırlatarak; "Burada vergi kaybını önlemek için bir çalışma var" dedi.

Sözleşmelerin e-devlet üzerinden yapılmaya başlanmasıyla emlakçıların yine aracılık görevini sürdüreceğini ifade eden Başkan Selim Atasoy; "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde devletimiz 2025 yılı itibariyle e-devlet üzerinden kira kontratlarının yapılması üzerine bir uygulama başlatacak. Devletimiz bu uygulama ile birlikte vergi dairelerinin yükünü almak, ikincisi kaçak yapılan işlerin önüne geçilmesini istiyor. En önemli sebebi de mülk sahibi ile vatandaşlar arasında yapılacak sözleşmeyi e-devlet üzerinden resmiyete bağlamak istiyor. Burada vergi kaybını önlemek için bir çalışma var. Emlakçı arkadaşlarımız yine görevlerini yerine getirecek, aracılık hizmetlerini yapacaklar. Bu işlerimizi yine takip edeceğiz, müşterilerimizi yönlendireceğiz. Emlakçı arkadaşlarımız yine ilan siteleri üzerinden ya da vatandaşlara ulaşarak yine yardımcı olacak" dedi.

"İşin erbabı olmayanlar, sosyal medyada fiyatları yükseltti"

Yetki belgesi olmayan ve ya işin erbabı olmayan insanların sosyal medya platformlarında fiyatları yükselttiğini ve fiyatları gören vatandaşların da buna uyduğunu kaydeden Atasoy; "Özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı ve depremden sonra fahiş fiyatlar oldu. Yetkili kurumlarımızı uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz. Çünkü işin erbabı olmayan kişiler bu işi yapmaya kalkışınca ister istemez meslektaşlarımız sıkıntıda kaldı. Bunun en büyük müsebbibi sosyal medya diyebiliriz. Çünkü; yetkisiz kişiler, yetki belgesi olmayan kişiler sosyal medya platformlarını kullanmaya çalıştılar. Bir gayrimenkulün kiralık bedeli 5 bin TL iken 10 bin TL yazdılar, fiyatları şişirmeye başladılar. İster istemez bunu da gören diğer vatandaşlar fiyat yükseltmeye başladı. Konut ve arsa satışlarında da öyle oldu. Biz devlet kurumlarımızı uyardık, bu işi yetki belgeli emlak ofislerinin yapmasını istedik. Maalesef bu işi bilmeyen kişilerin yaptığı uygulamalar nedeniyle vatandaşımız mağdur oluyor, devletimizin vergi kaybı oluyor. Çalışmalarımız devam ediyor; inşallah hem devletimiz, hem vatandaşlarımız hem de bizim için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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