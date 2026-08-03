2026 Fındık Hasat Tarihleri Belirlendi - Son Dakika
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2026 Fındık Hasat Tarihleri Belirlendi

2026 Fındık Hasat Tarihleri Belirlendi
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Düzce'de fındık hasadı, rakımlara göre 10-25 Ağustos 2026'da başlayacak. Üreticilere tavsiyeler verildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelindeki fındık bahçelerinde gerçekleştirilen inceleme ve gözlemler sonucunda, 2026 yılı fındık hasat başlangıç tarihleri belirlendi.

Fındığın gelişim ve olgunlaşma durumu ile farklı rakımlardaki ekolojik şartlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre Düzce genelinde hasat; sahil kuşakta (0-250 metre arası): 10 Ağustos 2026, orta kuşakta (250-500 metre arası): 15 Ağustos 2026 ve yüksek kuşakta (500 metre ve üzeri): 25 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, fındıkta verim ve kalitenin korunabilmesi için hasadın doğru zamanda yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Fındık, ilimizin tarımsal üretimi ve ekonomisi açısından son derece önemli bir üründür. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için bahçelerinin bulunduğu rakıma göre belirlenen hasat başlangıç tarihlerine uymalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Erken hasat; randıman ve kalite kaybına, ürünün depolama süresinin kısalmasına ve ekonomik değerinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle üreticilerimizin takvimden önce değil, ürünün hasat olgunluğuna ulaştığından emin olduktan sonra hasada başlamaları önem taşımaktadır."

Üreticilerin hasat zamanını belirlerken zurufların sararıp kızarması, fındıkların zuruf içerisinde oynamaya başlaması, iç fındığın kendine özgü sertlik ve lezzete ulaşması ile dallar sallandığında olgunlaşan meyvelerin dökülmesi gibi belirtileri dikkate almaları gerekiyor.

Hasat öncesinde bahçelerde ot temizliğinin tamamlanması, mümkün olan alanlarda fındığın dallardan silkelenerek yerden toplanması ve gelecek yılın ürününü oluşturacak dallar ile tomurcuklara zarar verilmemesi önem taşıyor. Hasat edilen ürünlerin ise çuvallarda uzun süre bekletilmeden harmana serilmesi, uygun şartlarda kurutulması ve serin, kuru ve havalandırılabilen alanlarda muhafaza edilmesi gerekiyor.

İl Müdürü Esra Uzun, açıklamasının devamında, "Üreticilerimizin ürünlerini doğru zamanda ve uygun yöntemlerle hasat etmeleri, Düzce fındığının kalitesinin ve pazar değerinin korunmasına katkı sağlayacaktır. 2026 yılı fındık hasat döneminin bütün üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ağustos, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2026 Fındık Hasat Tarihleri Belirlendi - Son Dakika

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