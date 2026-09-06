2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Kayseri'de tamamlandı
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de saat 10.15'te yapıldı ve tamamlandı. Adaylar sınav öncesi üst aramasından geçerken, dışarıda bekleyen yakınları da heyecanla sınavın bitmesini bekledi; alan bilgisi oturumu ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek.
2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu diğer illerde olduğu gibi Kayseri'de de yapıldı. Sınavın alan bilgisi oturumu ise 12-13 Eylül'de yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 10.15'te Kayseri'de de başladı. Sabahın erken saatlerinde okul etrafında sınava girme heyecanı yaşayan adaylar, sınav saati öncesi görevliler tarafından üzerleri arandıktan sonra salonda yerini aldı.
Adaylar sınav salonlarında yerini alırken, yakınlarının da okul dışında heyecanlı bekleyişi başladı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Kayseri'de tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?