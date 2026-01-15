Yılın ilk il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşların yatırım ve projelerinin değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 2026 yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; 2025 yılının on iki ayını kapsayan 4. dönem itibarıyla, Adıyaman merkezi ve yerel yönetim olarak 26 kamu kurum ve kuruluşunca 306 proje uygulandığını belirtti.

Varol, "Toplam tutarı 113,2 milyar lira olan bu projelerin 2025 yılı ödeneği 20 milyar liradır. 2025 yılı IV. Dönem itibarıyla bu projeler için 15,9 milyar lira harcama yapılmıştır. 2025 yılının tümünü kapsayan bu dönem itibarıyla yüzde 79,34'lük yıllık nakdi gerçekleşme oranı sağlanmıştır" dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın 2025 yılı programlarında 241 adet projenin yer aldığını kaydeden Vali Varol, "Proje bedeli 109,3 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 23,8 milyar lira harcanmıştır. 2025 yılında ise 16,6 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup 2025 yılı IV. Dönem itibarıyla bu ödeneğin 13,9 milyar lirası harcanarak ulaşılan yıllık nakdi gerçekleşme oranı yüzde 83,87 olarak gerçekleşmiştir. Mahalli İdarelerimizin ise programlarında bulunan 65 adet projenin bedeli 3,8 milyar liradır. Bu projeler için 2025 yılında 3,4 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 2025 yılı IV. Dönem itibarıyla 2 milyar lira harcama yapılarak yüzde 57,63'lük bir yıllık nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2025 yılının IV. Döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 306 adet projenin; 163 tanesi bitirilmiş, 85'i devam etmekte, 48'i ihale ve sözleşme aşamasında ve 10 tane proje ise tasfiye edilmiştir" diye konuştu.

Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN