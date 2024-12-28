21 yıldır aralıksız devam eden anma programı: Aralık ayı şehitleri anıldı - Son Dakika
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Yerel

21 yıldır aralıksız devam eden anma programı: Aralık ayı şehitleri anıldı

21 yıldır aralıksız devam eden anma programı: Aralık ayı şehitleri anıldı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programı 21 yıldır (252 aydır) aralıksız devam ediyor.

28.12.2024 15:49
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programı 21 yıldır (252 aydır) aralıksız devam ediyor.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Aralık ayı şehit polisleri Abdurrahman İspir, Mustafa Yazıcı, Süleyman Selçuk, Yaşar Şen, Mustafa Öztürk, Servet Arslan, Samet Keleş, tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Şehitlerimizi anma programında bu ayla birlikte 21 yıl geride kalıyor. 21 yıl, 252 aydır hiç ara vermeden bugüne kadar her ay şehitlerimizi anma programı düzenledik. Her ayın son cumartesi günü o ayın şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etik. Ayrıca bu binamızda yaptığımız son toplantı da olabilir. Kısmetse bir sonraki anma programımızı yen vakıf binamızda yapacağız" dedi.

Programa şehit yakınları ve gaziler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Karadeniz, Güvenlik, Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 21 yıldır aralıksız devam eden anma programı: Aralık ayı şehitleri anıldı - Son Dakika


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