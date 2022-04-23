23 Nisan Arguvan'da kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Arguvan'da kutlandı

23.04.2022 14:34
23 Nisan Arguvan'da kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Halkın yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu, çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler ve yarışmalar yapıldı. Gökyüzüne kırmızı ve beyaz balonlar bırakıldı. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin de hazır bulunduğu kutlamalarda neşe dolu anlar yaşandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay törende yaptığı açıklamada, "23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı, milli egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği tarihidir. Bugün, bu özel günün 102. yılını yaşamanın sevinci ve gurunu içindeyiz. 23 Nisan'ın bayram olarak kutlanmaya başlanmasından 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta çocuklarımız olmak üzere aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

23 Nisan Arguvan'da kutlandı
23 Nisan Arguvan'da kutlandı

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Hisarcık, 23 Nisan, Türkiye, Arguvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan Arguvan'da kutlandı - Son Dakika


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