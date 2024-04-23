Atatürk Üniversitesi\'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104. Kuruluş Yıl Dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Üniversitesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen programa; ev sahibi olarak katılan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile şehrin askeri, yargı ve bürokrasi erkanı ile çok sayıda öğrenci, veli ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması ve öğrencilerin yöresel oyun gösterileri eşliğinde müzik dinletileriyle devam etti. Katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan kutlama töreni, il protokolü ile çocukların hatıra fotoğrafı çekilmeleriyle son buldu.

Rektör Çomaklı: "23 Nisan, Gençlerimize Güvenen En Büyük Göstergesidir"

Günün anlam ve önemine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920 tarihini çocuklara bayram olarak armağan etmesinin, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlere olan güveninin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerken, her 23 Nisan'da bu bayramı çocuklarla birlikte coşku içinde kutladıklarını ifade etti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Çomaklı, öğrencilerin hazırladıkları şiir ve müzik dinletileri ile özenle hazırlandıkları yöresel oyunların kendisini ziyadesiyle duygulandırdığını, gözlerindeki milli coşku ve heyecanın geleceğe dair kendilerini ümitvar kıldığını söyledi. Bu düşüncelerle, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Çomaklı: "Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM