23 Nisan\'da Cumhuriyet İlkokulu\'nda Çocuk Başkanlık

Yerel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Ali Güneş, Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Temsili Başkan Güneş'in, okul bahçesinin düzenlenmesi talimatı üzerine harekete geçen ekipler, isteklerini anında yerine getirdi.

Makam koltukları çocuklara geçti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü makamını, temsili olarak Cumhuriyet İlkokulu 4C sınıfı öğrencisi Ali Güneş'e bıraktı. Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan'ın makamda karşıladığı Güneş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Öncelikle herkesin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bizlere bugünü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" dedi.

Temsili başkanın ilk talimatı ise okulunun eksiklerinin giderilmesine yönelik oldu. Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk ile telefon bağlantısı kuran Güneş, çöp kovası sayısının artırılmasını, okul bahçesinin peyzaj düzenlemesinin yapılmasını ve oturma bankları konulmasını istedi. Öztürk, talimatın yerine getirileceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, tüm dünya çocuklarının '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını' kutlayarak, Cumhuriyet İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ali Güneş'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Ekipler talimatları anında yerine getirdi

Başkanlık koltuğuna temsilen oturan Ali Güneş'in talimatları üzerine hemen harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet İlkokulu'na gitti. Okul bahçesindeki eskiyen oturma banklarını sökerek yeni banklar yerleştiren ekipler, getirdikleri mevsimlik çiçekleri de dikerek okul bahçesini güzelleştirdi. Ayrıca okul bahçesine yeni çöp kovaları da konuldu. - DÜZCE