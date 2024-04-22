23 Nisan\'da Düzce Valisi Elif Su Tanay oldu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında temsili Düzce Valisi Elif Su Tanay oldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Valilik Makamı'nı 23 Nisan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Temsili Vali Elif Su Tanay'a devretti.

Temsili Vali Elif Su Tanay; Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, çocukların ağlamadığı, daima mutlu olduğu bir yıl geçirmelerini dileyerek; bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini borç bildiğini ifade etti.

Daha sonra ise temsili Vali Tanay, Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan'ı da arayarak, öncelikle imkanı olmayan çocuklar için sinema, tiyatro, gezi gibi etkinliklerin Belediye tarafından organize edilmesi, mahallelere oyun parkları ve eğlenceli kütüphaneler açılması talimatını verdi.

Program Temsili Valinin kendi gözünden özçekim yapması ile son buldu - DÜZCE