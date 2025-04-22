23 Nisan Parkı Coşkulu Bir Törenle Açıldı - Son Dakika
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23 Nisan Parkı Coşkulu Bir Törenle Açıldı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, 26 bin 500 metrekarelik alana kurulu 23 Nisan Parkı yoğun katılımla açıldı. Park, çocuklar için özel alanlar, spor aletleri ve yürüyüş parkurlarıyla dolu modern bir yeşil alan olarak hizmete girdi.

22.04.2025 12:01  Güncelleme: 12:07
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23 Nisan Parkı'nda coşkulu açılış

BURSA - Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anlamlı bir açılışa imza attı. 23 Nisan Mahallesi'nde, 26 bin 500 metrekare alana kurulu 23 Nisan Parkı'nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi kente yeni bir yeşil alan daha kazandırdı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen bir törenle 23 Nisan Mahallesi'nde hizmete açılan 23 Nisan Parkı, 26 bin 500 metrekarelik alanıyla bölge sakinlerinin buluşma noktası olacak. Modern tasarımı ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken park, 21 bin 300 metrekare yeşil alana sahip olacak. Kalistenik ve normal spor aletleri, yürüyüş parkuru, yoga ve pilates alanları bulunan parkta ayrıca 525 metrekarelik bölümü çocuklar için özel olarak tasarlandı.

Parkın açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Şebnem Köroğlu, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bando gösterisiyle renklenen açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Amacımız çocukların, ailelerin birlikte vakit geçirebilecekleri, sosyalleşecekleri alanlar oluşturmak. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Yesevi ve Işıktepe mahallelerindeki parkların açılışlarını yaptık. Bundan sonra yapımı tamamlanmış 4 adet parkımız daha var. Onları da en kısa zamanda açacağız" dedi.

"Çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor"

Başkan Şadi Özdemir, parkın özellikleri hakkında şu bilgileri verdi: "23 Nisan Parkı, tam da bölgenin ihtiyacı olan bir park. 26 bin 500 metrekare alanda kurulu ve bunun 21 bin 300 metrekaresi yeşil alan. Parkın içinde spor alanları, oyun alanları, yürüyüş parkurları gibi çeşitli sosyal donatı alanları mevcut. Parkı yeşillendirmek için de yoğun çalışmalar yaptık. 259 ağaç diktik. Parkımız çevre dostu özelliklere de sahip. Otomatik sulama sistemi ve LED aydınlatmalarla su ve enerji tasarrufu sağlayacağız."

"Başkan Şadi Özdemir'den yeni park müjdesi"

Amaçlarının mahallelerde buluşma noktalarını daha da çoğaltmak olduğunun altını çizen Başkan Şadi Özdemir, yeni park müjdeleri de verdi. 30 Ağustos, Balkan, Kızılcıklı, Çalı ve Kayapa mahallelerindeki parkların ihalelerinin tamamlandığını ve yapımlarına başlanacağını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, ağustos ayında yeni park ihalesine çıkacaklarını duyurdu.

23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar ise konuşmasında, "Parkımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde mahallemiz çocuklarına güzel bir hediye oldu. Mahalle olarak uzun zamandır beklediğimiz yeşil alan ve parkımıza kavuştuk. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu ülke ilelebet payidar kalacaksa çocuklarımızla birlikte kalacak" dedi. 23 Nisan Parkı'nın mahalle sakinlerine ve Nilüferliler'e hayırlı olmasını dileyen Şahin, vatandaşların parka sahip çıkmasını istedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer de, "23 Nisan Parkı; sadece bir yeşil alanı değil, çocukların özgürce oynayabileceği, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği ve komşuluk ilişkilerinin pekiştirileceği bir yaşam alanıdır. Park bizim için yeşil, özgürlük ve irade demektir. Parkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında açılması da ayrıca kıymetliydi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 23 Nisan Parkı'nın açılış kurdelesi kesildi. Başkan Şadi Özdemir, açılışın ardından parkı gezen vatandaşlarla birlikte vakit geçirdi.

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Kaynak: İHA

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