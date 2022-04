23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mudanya'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Mudanya, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Mudanya'daki törenler, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Bayram kutlamaları, Mudanya protokolü ve çocukların İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na bayram yürüyüşüyle devam etti. Mudanya Belediyesi'nin Mütareke Meydanı'ndaki 23 Nisan Şenliği'nde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mudanyalı çocuklar, şişme oyun grupları, boyama, satranç ve el sanatları stantlarında eğlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mudanya Çocuk Bandosu, Çocuk Korosu ve Çocuk Ritim Topluluğu'nun gösterileri, belediyeye bağlı M. Agah Bursalı Kreşi ve Zübeyde Ana Çocuk Akademisi öğrencilerinin yanı sıra ilçe genelindeki okulların gösterileri büyüklerin beğenisi kazandı. Başkan Türkyılmaz, şenliğe katılan çocuklara bayrama özel tişört ve şapka hediye etti.

"MUDANYA'YA UMUT TOHUMLARI EKTİK"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Mudanya'da her geçen yıl daha coşkulu, heyecanlı ve sevinçle kutlandığını vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocuklarla birlikte Girit Sokağı'nda çiçek dikti. Başkan Türkyılmaz, "Cumhuriyet dediğimiz tek bir çiçekten büyük bir orman yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; umut tohumları ektik bugün kentimizin dört bir yanına. Can suyunu hep birlikte verdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, geleceğimiz çocuklarımıza emanet. Cumhuriyetimizin her günü çocuklarımızla daha aydınlık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.