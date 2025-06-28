Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kılıçdaroğlu\'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
28.06.2025 07:52
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CHP'de kayyum tartışmalarının gölgesinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, oğlunu evlendiren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya Çorum'da sürpriz bir tebrik ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davası ve kayyum tartışmaları gündemin ilk sıralarındayken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir ziyaret geldi.

KURULTAY TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Sürpriz ziyaretin, 30 Haziran'da görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada, davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde görevi yeniden kabul edebileceğini ve kayyuma izin vermeyeceğini söylemişti. Bu çıkış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından eleştirilmişti.

KILIÇDAROĞLU ÇORUM'A GİTTİ

T24'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, beraberinde eski Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikte Çorum'a giderek, kısa süre önce oğlunu evlendiren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya hem tebrik hem de hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Düğüne katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu, işadamı Ahmet Ahlatcı'yı Altın Rafinerisi'nde ziyaret ederken, görüşmede Ahlatcı'nın eşi Sibel Ahlatcı ile kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı da hazır bulundu.

DÜĞÜN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Türkiye'nin gündemine oturan düğünde Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen görkemli törende ile dünya evine girmişti. Düğün için Amasya Merzifon Havalimanına yurtdışı ve yurtiçinden 23 özel jet ve 2 charter uçağı iniş yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, Gündem, Kayyum, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet erkil:
    git akp den aday ol zorlama 6 2 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    KILIÇTAROĞLU'nu CHP Başına Getirmeye Çalışanlar CUMHURİYET, VATAN HAİNİDİR. 4 3 Yanıtla
  • savsat08:
    Seni artık istemiyoruz kaybetmekten doyduk 4 3 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    gelecek 40 yılın cumhurbaşkanı kılıçdaroğlu 0 0 Yanıtla
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