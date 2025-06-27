Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü! - Son Dakika
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Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!

Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
27.06.2025 14:25
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İngiltere'deki ünlü gece kulübü PJ's'te sosyal medya fenomeni Bethany Brown, Heather Begg ve kızı Amelia Begg ile tuvaletten başlayan tartışma sonucu kavga etti. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada viral oldu. Olay sonrası yasal işlem başlatılan üç kadın, 'şiddet içeren davranış ve tehdit yoluyla kamu düzenini bozmak' suçlamasını kabul etti.

İngiltere'nin Cheshire bölgesinde yaşanan şoke edici bir olay, sosyal medyada viral hale geldi. Sosyal medya fenomeni Bethany Brown – dijital platformlarda bilinen adıyla "Little Red Head" – 2 Şubat gecesi Warrington'daki ünlü gece kulübü PJ's'te anne ve kızıyla tuvalette yumruk yumruğa kavga etti.

Olay anı kulübün güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, Brown'un 40 yaşındaki Heather Begg ve 23 yaşındaki Amelia Begg ile tartışması kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Üçlü arasındaki kavgaya tanık olan kulüp müşterileri büyük bir şok yaşadı.

Tuvalette Başlayan Tartışma Yumruklu Kavgaya Dönüştü

Mahkemeye sunulan görüntülerde, sosyal medya içerik üreticisi Bethany Brown'un Heather Begg'e kendisine küfrettiği gerekçesiyle sözlü tepki gösterdiği görülüyor. Bu esnada Heather, Brown'a tokat atıyor. Tokadın ardından Brown, Heather'ı tutarak karşılık veriyor. Kısa süre içinde Heather'in kızı Amelia da kavgaya dahil oluyor.

Dar bir tuvalet alanında başlayan kavga, yumruklar, saç çekmeler ve çığlıklarla birlikte kaotik bir hal alıyor. Brown'un saç kaynakları yerlerde sürüklenirken, kavga ancak diğer kulüp müşterilerinin müdahalesiyle sona eriyor.

Mahkemede Cezalar Açıklandı: Hapis Yok, Para Cezası Var

Olaydan sonra Brown ile Heather ve Amelia Begg hakkında yasal işlem başlatıldı. Üç kadın da "şiddet içeren davranış ve tehdit yoluyla kamu düzenini bozmak" suçlamasını kabul etti.

Warrington Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim Alf Bean, "Görüntüler gerçekten rahatsız edici ve kamu düzenini bozan türden," dedi.

Karar sonucu:

Bethany Brown'a 546 sterlin para cezası, ayrıca 303 sterlin mahkeme gideri ve ek ücretler,

Heather ve Amelia Begg'e ise kişi başı 615 sterlin para cezası, artı 331'er sterlin ek mali yükümlülük uygulandı.

Hapis cezası almamış olmaları kamuoyunda da tartışma yarattı.

Olay sonrası ilk kez konuşan Bethany Brown, olayın hâlâ neden çıktığını bilmediğini ve kendisine "nedensiz saldırıldığını" söyledi. "Ne oldu hâlâ anlamış değilim. Herkesin başına gelebilecek bir şeydi," diyen Brown, kıyafetinin görünürlüğünün olaya neden olmuş olabileceğini belirtti.

"Belki üzerimdeki elbise biraz transparandı ama artık bu moda. Genç kadınlar sıkça bu şekilde giyiniyor. Beni rahatsız eden şey, sırf dış görünüşüm nedeniyle hedef alınmış olabileceğim," ifadelerini kullandı.

Brown, kavgada ciddi fiziksel hasar aldığını da açıkladı. "Beş küçük kelleşmiş alan oluştu, saç kaynaklarım yolundu. Başımda beş büyük şişlik, kollarımda ise morluklar ve çizikler vardı," dedi.

Bununla birlikte Amelia'ya yüzüne attığı yumruk sonrası burun kanaması yaşattığını da doğrulayan Brown, kendisini savunmak için 16 yaşında başladığı boks eğitiminden faydalandığını söyledi. "İki yıl boyunca fit kalmak için boks yaptım. O an refleks olarak karşılık verebildim."

Yaşanan olaya rağmen Brown, hayatına devam etmek istediğini söyledi. Sosyal medya platformlarındaki takipçilerinden gelen destek mesajlarının moral verdiğini belirtti.

"İnanılmaz derecede fazla destek mesajı aldım. İçerik üretmeye devam ediyorum ama bir ara vermemi öneren takipçilerim de oldu. Onların bu desteği beni daha güçlü hissettirdi," dedi.

Brown, olayın ardından sosyal medya fenomeni olarak kariyerine odaklanmak istediğini ve bir daha benzer olaylar yaşamamak için dikkatli olacağını da sözlerine ekledi.

Heather ve Amelia Begg ise olay hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Kavganın görüntülerinin yayılmasının ardından olay sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar üç tarafı da suçlarken, bazıları yalnızca Brown'a yapılan saldırıyı eleştirdi.

Twitter ve TikTok gibi platformlarda video milyonlarca kez izlenirken, "kadınlar arasında şiddet", "gece kulübü güvenliği" ve "kıyafet özgürlüğü" gibi konular yeniden gündeme geldi.

Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!

Sosyal Medya, İngiltere, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ayşe onat:
    ??eeeeeeeeeeeeeeeee bize ne kardeşim gidip ayırsaydınız.Allah Allah...... 1 0 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    O anne kızı sadece tokatlamamıştır oo. Ağzının tadını biliyormuş., aynı anda 0 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Burası RTE amcalarından "iyi" haber yapamıyorlar böyle haber yapıyorlar ancak.. 0 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    uyusturucu sebebiyle yan baktin davasidir 0 0 Yanıtla
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