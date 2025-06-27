Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyarı levhasının direğine çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Azra Ö. (14) idaresindeki 63 AJN 722 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yol kenarındaki uyarı levhasının direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Azra Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, motosikletteki M.F.K. (19) ise ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Azra Ö'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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