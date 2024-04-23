23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zonguldak\'ta Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104.Yıldönümü Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde vatandaşların ve çocukların görsel şölenleri ile kutlandı. Çocukların yanı sıra Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek ilçe Jandarma komutanı Emrah Dinar, Çaydeğirmeni Jandarma Karakol Komutanlığı, öğretmen ve vatandaşların da yoğun katılım gerçekleştirildiği kutlamalarda çocuklara Türk Bayrağı, Türk Bayrağı simgeli balon ve Atatürk portresinin yer aldığı bayraklar dağıtıldı.

Kutlamalar, hediye takdimi ve çeşitli gösterilerin ardından sona erdi. - ZONGULDAK