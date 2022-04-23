23 Nisan Yenimahalle'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Yenimahalle'de Coşkuyla Kutlandı

23.04.2022 13:35
23 Nisan Yenimahalle'de Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, sabah saatlerinde, minik öğrencilerin katılımıyla Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yenimahalle'de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, sabah saatlerinde, minik öğrencilerin katılımıyla Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı'nda düzenlenen törenlerle başladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, İYİ Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin ve yönetimi, DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç ve yönetimi, Memleket Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Ziya Kirzuk ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda STK Temsilcisi katıldı.

"ULUSAL EGEMENLİĞİN 102'NCİ YILI KUTLU OLSUN"

Çocukların Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün TBMM'nin açılışının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılını kutluyoruz. Kurtuluş savaşından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin Başkenti Ankara'da TBMM'yi kurdu. Meclisle beraber milletin iradesini millet kendi tayin edecektir düşüncesiyle yola başlayarak demokrasinin ilk adımını attı. Daha sonra çok partili seçim sistemi ile bu günlere kadar geldik. Ülkemizde meclisin o dönemlerde ne kadar güçlü olduğunu, her kararın milletin kendi iradesi olan meclis tarafından düzenleneceği belirlendi. Atatürk, hanedanlığı, padişahlığı ve 600 yıllık saltanatı bir kenara bırakarak meclisi kurdu" dedi.

"CUMHURİYETİN DEĞERLERİNDEN AYRILMAYACAĞIZ"

O günlerden bugüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam ülkeleri içerisinde bir ışık gibi parladığını söyleyen Yaşar, "Bugünlere geldiğimizde ne yazık ki son anayasa değişikliği ile meclisin yetkileri kısıtlandı.Görüyoruz ki bugün yaşadığımız ekonomik sosyal sıkıntıların temelinde meclisin güçsüzlüğü yatıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ve onun ilkelerinde ayrılmayacak, en yakın zamanda millet kendi iradesini ortaya koyarak yine meclisin güçlü olduğu, herkesin hesap verebildiği, hukukun üstün olduğu bir Türkiye'yi tekrar egemen kılacaktır" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel 23 Nisan Yenimahalle'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika


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