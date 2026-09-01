23 yaşındaki genç kadın binlerce rakımdaki Tunceli yaylasında 600 koyunun bakımını yapıp aynı anda KPSS'ye hazırlanıyor - Son Dakika
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23 yaşındaki genç kadın binlerce rakımdaki Tunceli yaylasında 600 koyunun bakımını yapıp aynı anda KPSS'ye hazırlanıyor

23 yaşındaki genç kadın binlerce rakımdaki Tunceli yaylasında 600 koyunun bakımını yapıp aynı anda KPSS\'ye hazırlanıyor
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Tunceli-Bingöl sınırındaki Kızılmescit Yaylası'nda hayvancılık yapan 23 yaşındaki Halime Karamanlı, bir yandan 600 koyunun sağım ve kırkım işlerini üstleniyor, diğer yandan KPSS'ye hazırlanarak geleceği için çaba gösteriyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ailesiyle gelen Karamanlı, "Coğrafya kaderdir" diyerek zorlu yayla yaşamında genç bir kadın olmanın fedakarlıklarını anlattı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Bingöl sınırında bulunan Kızılmescit Yaylası'nda hayvancılık yapan 23 yaşındaki Halime Karamanlı bir yandan 600 koyuna bakıyor, diğer yandan KPSS'ye hazırlanıyor. Halime Karamanlı, "Çok kolay bir iş değil. Ben de isterim arkadaşlarımla tatile, çay içmeye, gezmeye gitmeyi. Hani diyorlar ya coğrafya kaderdir, bizimki de birazcık o kısma giriyor" dedi.

Tunceli'nin yüksek rakımlı yaylaları, her yıl hayvanlarını otlatmak için bölgeye gelen göçerleri ağırlıyor. Binlerce metre rakımdaki yaylalara çıkan aileler, yaz boyunca koyunlarının bakımını yapıyor, süt sağıyor ve elde ettikleri sütten peynir üreterek geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Göçer kadınlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte çadır yaşamının ve hayvancılığın tüm sorumluluklarını üstleniyor. Kahvaltının hazırlanması, çadırın temizlenmesi, ekmek yapılması, çamaşırların yıkanması ve aile bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra koyunların sağımı ve süt ürünlerinin hazırlanması da kadınların günlük işlerinin önemli bölümünü oluşturuyor.

"COĞRAFYA KADERDİR"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ailesiyle birlikte Tunceli-Bingöl sınırındaki Kızılmescit Yaylası'na gelen 23 yaşındaki Halime Karamanlı, yayla yaşamının zorlu koşullarında ailesine destek oluyor. Bir yandan 600 koyunun bakımından sağımına ve yün kırkımına kadar hayvancılığın birçok işinde çalışan Karamanlı, diğer yandan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanarak geleceği için mücadele veriyor.

Coğrafi şartların getirdiği zorlukları ve genç bir kadın olarak yaptığı fedakarlıkları dile getiren Halime Karamanlı, yaşadıkları süreci şu sözlerle aktardı:

"Şanlıurfa Siverek ilçesinden Bingöl'e geldik. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim işimiz çok zor, yani özellikle hem kadın hem erkek olarak çok zor bir işle uğraşıyoruz ve bu işte ailenin bütün üyeleri hepsi bu işin zorluğunu çekiyor. Çok kolay bir iş değil. Ben de isterim genç bir kız gibi gezmeyi. Bunu herkes ister. Ben de isterim arkadaşlarımla tatile, çay içmeye, gezmeye gitmeyi. Her genç kızın istediği istediği gibi ben de bunu isterim ama hani diyorlar ya coğrafya kaderdir, bizimki de birazcık o kısma giriyor. Ondan dolayı ailemle bu işi yapıyorum, onlara yardım ediyorum. Kolay bir iş değil, öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hem koyunları sağıyoruz, hem kırkmada aileme yardım ediyorum. Birçok işi yapıyoruz, yani biz kadınlar olarak, yani bizim coğrafyamız bize bunu yaptırıyor. KPSS öğrencisiyim. Hem derslerime çalışıyorum, hem de aileme burada yardım ediyorum. Kolay bir süreç değil, benim için hatta çok çok zor bir süreç. Benim gibi bir öğrenci KPSS öğrencisiyse öncelikle derslerine çalışması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 23 yaşındaki genç kadın binlerce rakımdaki Tunceli yaylasında 600 koyunun bakımını yapıp aynı anda KPSS'ye hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 yaşındaki genç kadın binlerce rakımdaki Tunceli yaylasında 600 koyunun bakımını yapıp aynı anda KPSS'ye hazırlanıyor - Son Dakika
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