24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Karsu'nun Performansıyla Başladı

Yerel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, sanatçı Karsu'nun performansıyla başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle müziğin kalbi bir kez daha Antalya'da atacak" dedi.

Türkiye'nin en prestijli müzik etkinliklerinden 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluştu. Festivalin açılışı dünyaca ünlü sanatçı Karsu'nun performansıyla yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Başkan Böcek de misafirleri selamladı.

2019 yılından bu yana önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Böcek, Antalya Piyano Festivali'nin yanı sıra Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, Uluslararası Gastronomi Festivali, Yörük Türkmen Festivali ve Antalya Kitap Fuarı gibi etkinliklerle şehri bir kültür sanat merkezi haline getirdiklerini belirtti. Sanatseverleri festivale davet eden Başkan Böcek, "Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle müziğin kalbi bir kez daha Antalya'da atacakSanatın ve sanatçının daha özgür olduğu, festivallerin engellenmediği, çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe yürüdüğü günler için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Karsu, klasik müzik, caz ve Türk ezgilerini harmanladığı zengin repertuvarıyla dinleyicilerden beğeni topladı. Karsu, konser arasında izleyicilere lokum da ikram etti.

Anne olmaya hazırlanan sanatçıya sürpriz

Başkan Böcek, açılış konserinin sonunda Karsu'ya teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Yakında anne olacak sanatçıya özel bir sürpriz hazırlayan Başkan Böcek, el yapımı ahşap bir beşik ve beşik içinde çeşitli hediyeler sunarak, Karsu ve ailesine sürpriz yaptı. Başkan Böcek, Karsu'nun doğacak bebeği için " Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup kollayacak bir evlat olmasını, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini ve Mustafa Kemal'in askeri olmasını" temenni etti.

20 Aralık'a kadar devam edecek Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü sanatçılar ve genç yetenekleri ağırlayacak. Açık hava konserleri ve farklı müzik türlerini bir araya getiren programıyla festival, sanatseverlere dolu dolu bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor.