24 yıl sonra bir araya geldiler - Son Dakika
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24 yıl sonra bir araya geldiler

17.07.2022 15:40
24 yıl sonra bir araya geldiler

Ankara Gazi Üniversitesinden 1998 yılında mezun olduktan sonra bir daha hiç görüşmeyen biri Kazakistanlı diğeri Denizlili iki arkadaş, yaklaşık çeyrek asır aradan sonra ilk kez Karacasu'da buluştu.

Ankara Gazi Üniversitesinden 1998 yılında mezun olduktan sonra bir daha hiç görüşmeyen biri Kazakistanlı diğeri Denizlili iki arkadaş, yaklaşık çeyrek asır aradan sonra ilk kez Karacasu'da buluştu. Aileleriyle tanışıp hasret gideren iki arkadaş, yıllar sonra anılarını tazeledi.

Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan biri Kazakistanlı iki eski dost, uzun yıllar sonra ilk kez Karacasu'da buluştu. Elektrik mühendisi olan 42 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Kazakistanlı Nurlan Dosan ile Aydın Çıraklık Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan evli ve iki çocuk babası Denizlili Yunus Erdoğan, aradan geçen 24 yıl sonra buluşup tekrar bir araya gelmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadı.

Üniversitede öğrencilik yıllarında çok iyi arkadaş olup mezun olduktan sonra bir daha hiç görüşmeyen eski iki arkadaş, tatil planı yapmadan kısa süre önce sosyal medya hesaplarından birbirini buldu. Sosyal medyadan da arkadaş olup yazışmaya başlayan iki arkadaştan Kazakistanlı Dosan, ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatil planı yaptı. Antalya üzerinden Pamukkale oradan da İstanbul'a gitmeyi planlayan Dosan, Pamukkale'den arkadaşı Yunus Erdoğan'ı arayarak Denizli'de olduğunu ayrılmadan önce kendisini görmek istediğini söyledi. Aydın'da yaşayan Yunus ise arkadaşlarıyla birlikte Karacasu'dabir araya geldi.

Anılarını tazelediler

Aileleriyle birlikte Karacasu'da buluşan iki arkadaş, ilk olarak 5 asırlık tarihi Çarşı camisi olarak bilinen Hacı İsmail Ağa camisinde öğle namazını kılıp ardından meşhur Karacasu pidesi yediler. Daha sonra Afrodisias'ı gezen arkadaşlar, yıllar sonra birlikte güzel bir gün geçirmenin keyfiyle hasret giderip anılarını tazeledi.

Neredeyse 25 yıl sonra arkadaşını görüp hasret gidermenin sevinç ve mutluluğunu yaşayan Yunus Erdoğan, duygularını şu şekilde dile getirdi; "Üniversite yıllarında çok iyi arkadaştık ama mezun olduktan sonra bir daha hiç görüşmedik. Sonra Nurlan beni sosyal medyadan bulup yazmaya başladı. Kısmette 24 yıl sonra bugün Karacasu'da buluşmak görüşmekte varmış. O zamandan beri hiç görüşmemiştik. O zaman tek kişiydik. Şimdi çocuklarla beraber koca bir aile olduk. Büyük bir aile olarak bugün eşlerimiz ve çocuklarımızla tanıştırıp kaynaştırdık. Onlar da çok mutlu oldu. Yıllar sonra arkadaşımı görmek beni oldukça heyecanlandırdı" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yunus Erdoğan, Karacasu, Ankara, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 24 yıl sonra bir araya geldiler - Son Dakika

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