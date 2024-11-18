25. Ulusal Çocuk Forumu 18-20 Kasım'da - Son Dakika
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Yerel

25. Ulusal Çocuk Forumu 18-20 Kasım'da

Aile Bakanlığı, çocukların görüşlerini almak üzere 25. Ulusal Çocuk Forumunu 7 bölgede düzenliyor.

18.11.2024 13:18
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk hakları konusunda çocukların görüşlerini almak için hayata geçirdiği ve bu yıl 25'incisini gerçekleştireceği Ulusal Çocuk Forumu'nu bu yıl 7 bölgede "Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" olarak "Çocuk için Katılım ve Savunuculuk" temasıyla 18-20 Kasım tarihleri arasında düzenleyecek.

Bakanlık ve UNICEF işbirliğinde 2000 yılından bu yana 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün yer aldığı haftada Ulusal Çocuk Forumu düzenleyen Bakanlık, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte çocuklara daha iyi bir dünya inşa etme gayesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bu tip farkındalık çalışmaları ile de çocuk hakları kavramını toplumun tüm kesimleriyle paylaşıyor.

Bakanlık bu kapsamda çocuk hakları konusunda çocukların görüşlerini almak için hayata geçirdiği ve bu yıl 25'incisini gerçekleştireceği Ulusal Çocuk Forumu'nu 7 bölgede "Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" olarak "Çocuk için Katılım ve Savunuculuk" temasıyla 18-20 Kasım tarihleri Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Erzurum ve Gaziantep'te düzenleyecek.

Temayı çocuklar belirliyor

Ulusal Çocuk Forumu'nun temasını belirlerken, İl Çocuk Hakları Komiteleri ve Çocuk Danışma Kurulu'nun önerileri alınıyor. Forum kapsamında il komitesinde görevli çocuklarla, çocuk hakları konuşulacak ve "çocuk için katılım ve savunuculuk" konusunu çocuk gözüyle ele alınacak.

Sonuç bildirgesi hazırlanacak

Öte yandan, "Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" mottosuyla düzenlenecek olan 25. Ulusal Çocuk Forumu, geçmişteki başarıları kutlama ve gelecekteki hedeflere ilham olma noktasında önemli bulunurken, forumun çıktısı olarak çocuklar tarafından hazırlanan Sonuç Bildirgesi, Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri tarafından üst düzey yetkililerce yapılan bir toplantıda sunulacak. Ayrıca tüm ilgili kurum kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile de paylaşılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 25. Ulusal Çocuk Forumu 18-20 Kasım'da - Son Dakika

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