26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
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26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor
21.07.2025 10:32  Güncelleme: 10:35
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Dünyanın en iyi kültür-sanat festivali olarak 10 kez ödül alan 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 24 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 55 ülkeden 600 kültür elçisini ağırlayacak.

Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 10 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür-Sanat Festivali" seçilen, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 26'ıncı kez kapılarını açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle 24 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, 55 ülkeden 600 kültür ve sanat elçisi bir araya gelerek dünya kültürlerini buluşturacak.

Festival, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyor

26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl da birbirinden dikkat çekici uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Dünyanın En Büyük Deniz Kabukları Sergisi, Uluslararası El Sanatları Sergisi, Uluslararası Kukla Atölyesi, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, halk konserleri gibi etkinlikler ile festival unutulmaz anlara sahne olacak.

Halk konserlerinde Türkiye'nin sevilen yıldızları buluşuyor

Festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olan halk konserlerinde, Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahne alacak. Türk halk müziğinin duayeni Musa Eroğlu, Anadolu rock müziğinin efsane grubu Moğollar, Türk halk müziğinin güçlü ve etkileyici sesi Zara, pop müziğin parlayan yıldızı Melek Mosso festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Her konser, farklı müzik türleriyle dolu zengin repertuvarları ve unutulmaz sahne performanslarıyla festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

10 kez üst üste "Dünyanın En İyi Festivali" ödülü

2000 yılında başlayan ve 2003 yılında Birleşmiş Milletlerin UNESCO'ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliğine üye olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye'de CIOFF'a ilk üye olan A Kategorisindeki tek festival. Bu yıl 26'ıncısı düzenlenecek olan festival, Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 10 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika

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