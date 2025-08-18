29. Sultan Sekisi toplantısı İspir\'de yapılacak

29. Sultan sekisi toplantısı, ulaşımda beklentiler konusuyla ispirde yapılacak.

Erzurum Kalkınma Vakfı'nın her yıl geleneksel olarak yapmış olduğu Sultan Sekisi Toplantısı'nda tarihi ipek yolunun eski fonksiyonuna kazandırılması konusu işlenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Rize bürokrasisi, STK'ları ve basınının destek verdiği toplantıda yüksek hızlı tren, İyidere Limanı, Dallıkavak, Kırık, Kop, Çirişli ve Palandöken tünellerini gündeme taşımayı hedeflediklerini ve konuları cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Güzel, "Bin yıllık kardeşlik ve birlikte yaşama" iradesinin gündemde olduğu bu günlerde kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için aradaki ulaşım sorunlarında aşılması gerektiğini belirterek, Palandöken ve Çirişli tünellerinin bu anlamda önem taşıdığını ifade etti.

Uçak seferlerinde yaşanılan istikrarsızlık ve uçak biletlerindeki yüksek fiyatlara da değinilecek olan toplantı da "can suyumuz ipek yolu" başlığı ile tarihi ipek yolunun bölge için öneminden bahsedileceğini ifade eden güzel, şehir içindeki hafif raylı sisteminde hatırlatılacağını sözlerine ekledi.

22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.30 da İspirde yapılacak toplantıya Erzurum Valiliği, EİT 2025 Erzurum Koordinatörlüğü, İspir Belediyesi, ETSO, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, ETB, DAİB, Organize Sanayi Başkanlığı, DAGC ve İSPA-KAL-Der paydaş olarak katılacak.

Panel şeklinde yapılacak toplantıya Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı moderatör, Prof. Dr. Fahri Yavuz, Dr. Öğretim üyesi Emine Çoruh ve DAİB Başkanı Ethem Tanrıver panelist olarak katılacaklar.

2008 yılında sultan sekisi toplantısını "Kuzey güneyle buluşacak, Karadeniz dadaşla Harrana kavuşacak" sloganıyla İspir'de yine Rizelilerle birlikte yaptıklarını ve seslerini duyurduklarını hatırlatan Güzel, bu toplantıdaki amaçlarının ulaşımdaki beklentilerini cumhurbaşkanına duyurmak olduklarını tekrar hatırlatarak vatandaşları toplantıya davet etti. - ERZURUM