296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı

09.04.2022 00:57
296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı

Nevşehir'in simgelerinden biri olan ve Damat İbrahim Paşa tarafından 1726 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Cami yenileme çalışmalarının ardından bugün yeniden ibadete açıldı.

Nevşehir'in simgelerinden biri olan ve Damat İbrahim Paşa tarafından 1726 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Cami yenileme çalışmalarının ardından bugün yeniden ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kurşunlu Camii'nde 2018 yılında başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar süresince ibadete kapalı olan tarihi cami, bugün kılınan cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan dua ile ibadete açılan Kurşunlu Camii'nde uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı da kılındı. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı Yemen'in Aden ilindeki zengin tarihi eserler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Yemen'in Aden ilindeki zengin tarihi eserler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Nevşehir, Turizm, Cuma, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:07:29. #1.12#
SON DAKİKA: 296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement