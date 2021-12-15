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3. Afrika Ortaklık Zirvesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak - Son Dakika

3. Afrika Ortaklık Zirvesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak

15.12.2021 17:23

İstanbul Valiliği, yarın başlayıp 3 gün devam edecek olan 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatifleri açıkladı.

İstanbul Valiliği, yarın Şişli'de bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde 16-18 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

BAZI YOLLAR 3 GÜN BOYUNCA KAPALI KALACAK

Kapanacak yollar şu şekilde; Taşkışla Caddesi, 15 Aralık 2021 günü akşam 21.00'de başlayıp 18 Aralık 2021 akşamı program bitimine kadar üç gün süreyle Askerocağı Cadde Kesişimi (22-021) Nolu ışıklar ve Kadırgalar Cadde Kesişimi (22-022) Nolu ışıklardan iki yönlü araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi, 17 ve 18 Aralık 2021 günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapatılacak. Mim Kemal Öke Caddesi, 17 ve 18 Aralık 2021 günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Vali Konağı Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar ise şöyle; Vali Konağı Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mete Caddesi, Askerocağı Caddesi, Maçka Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi.

3. Afrika Ortaklık Zirvesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak
3. Afrika Ortaklık Zirvesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak

İstanbul Valiliği, İstanbul, Aralık, Afrika, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3. Afrika Ortaklık Zirvesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3. Afrika Ortaklık Zirvesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak - Son Dakika
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